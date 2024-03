Na cygarach pojawią się banderole

Wprowadzenie oznaczeń cygar i cygaretek znakami akcyzy - przewiduje projekt noweli rozporządzenia resortu finansów, zamieszczony na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Projekt określa też wpłaty podatników na pokrycie kosztów wytworzenia banderol na minimum 80 proc. kosztów ich wyprodukowania.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Od 20 maja cygara pod unijnym okiem

Jak podano, projektowane rozporządzenie zostało przygotowane w celu umożliwienia oznaczania cygar i cygaretek znakami akcyzy, w związku z objęciem tych wyrobów od 20 maja 2024 r. unijnym systemem śledzenia ruchu i pochodzenia wyrobów tytoniowych (Track&Trace), w którym znaki akcyzy pełnią rolę dodatkowego zabezpieczenia.

Ponadto, projekt rozporządzenia określa wysokości kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol podatkowych i kosztów wytworzenia banderol legalizacyjnych dla wszystkich wyrobów akcyzowych objętych obowiązkiem oznaczania.

„Zmiana podyktowana jest wzrostem cen za produkcję banderol u ich wytwórcy oraz wymogiem ustawowym zwartym w art. 126 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym, określającym wysokość kwot wpłacanych przez podatników na pokrycie kosztów wytworzenia banderol podatkowych na poziomie co najmniej 80 proc. całkowitych kosztów ich wyprodukowania” – wyjaśniono.

Znak akcyzy ma ułatwić życie biznesowi

Legislatorzy dodali, że nowelizacja będzie miała pozytywny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, przez umożliwienie im oznaczania cygar i cygaretek znakami akcyzy, w związku z tym, że pełnią one funkcje dodatkowego zabezpieczenia w systemie Track&Trace.

W uzasadnieniu do projektu zwrócono uwagę, że zawiera on przepis przejściowy dla wniosków o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji. Zaproponowano, aby do wniosków złożonych i opłaconych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosować koszty wytworzenia banderol obowiązujące w dotychczasowych rozporządzeniu (przed podwyżką), natomiast do wniosków nieopłaconych stosować koszty wytworzenia banderol określone w niniejszym projekcie rozporządzenia (po podwyżce).

Projekt zakłada wejście w życie zmienianych regulacji po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym, że banderole na cygara i cygaretki byłyby stosowane od 20 maja 2024 r. „Intencją takiego rozwiązania jest umożliwienie podmiotom obowiązanym do oznaczania wyrobów tytoniowych (cygar i cygaretek) dostosowanie parku maszynowego do zmienianych regulacji” - podkreślono.

Anna Bytniewska (PAP), sek

