Konkretyzuje się projekt SMR. Z brytyjskim udziałem

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria i brytyjski fundusz inwestycyjny Chiltern Vital Group podpisały w poniedziałek list intencyjny ws. współpracy przy rozwoju technologii SMR firmy Rolls-Royce w Polsce. W ocenie Industrii realny termin uruchomienia reaktora to 2. połowa lat 30.

List przewiduje współpracę w obszarach szkolenia polskich specjalistów, wymianę know-how dla przyspieszenia licencjonowania komponentów dla przemysłu jądrowego, wspólny rozwój technologii dla budowy przyszłych niskoemisyjnych regionalnych parków przemysłowych. Porozumienie obejmuje też tworzenie prywatnych modeli finansowania w celu zapewnienia opłacalności projektów SMR.

Jak przypomniała Industria, w 2023 r., po ponad dwuletniej współpracy z Rolls-Royce SMR, wybrała technologię małego reaktora modułowego tej firmy dla zastosowania w Centralnej Dolinie Wodorowej. Prezes Industrii Szczepan Ruman podkreślał przy okazji podpisania listu, że źródło energii typu SMR od początku było wpisane w plany CDW w Świętokrzyskiem. Jak dodał, fundusz Chiltern Vital Group ma doświadczenie w budowie łączących wiele dziedzin przemysłu niskoemisyjnych projektach, takich, jakim ma być CDW.

Brytyjski partner z doświadczeniem

Jak tłumaczył prezes Chiltern Vital Group Chris Turner, fundusz od dwóch lat pracuje z Rolls-Royce poszukując możliwości budowy SMR tej firmy na potrzeby kompleksów przemysłowych, nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale i dla zagranicznych klientów. Głównym zadaniem CVG jest tworzenie warunków budowy SMR, przede wszystkim znalezienie potencjalnych klientów w ramach lokalnych centrów przemysłowych - wyjaśniał Turner.

Podkreślał, że funduszowi udało się zdobyć partnerów z sektorów publicznego i prywatnego w najważniejszych projektach w Wielkiej Brytanii: Western Gateway czy Yorkshire Energy Park Freeport, gdzie pracuje nad dekarbonizacją tamtejszych parków przemysłowych, docelowo z zastosowaniem energii jądrowej w technologii RR. W 2025 r. fundusz planuje otworzyć również centrum szkoleniowe i badawczo-rozwojowe w Gloucestershire Science and Technology Park w Berkeley. Tam też mieliby być szkoleni pracownicy z Polski.

Realny termin uruchomienia reaktora rok 2037

Prezes ŚGP Industria oceniał, że realnym terminem uruchomienia w Polsce reaktora SMR od Rolls-Royce jest rok 2037. Procedury administracyjne, konieczne do rozpoczęcia budowy w Polsce to minimum 6 lat, a równolegle musimy budować łańcuch dostaw z udziałem polskich firm - tłumaczył Ruman. Jak zaznaczył, Rolls-Royce twierdzi, że budowa reaktora SMR w technologii firmy potrwa cztery lata, przy czym dostawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za całość procesu budowy. Przyłączenie reaktora do sieci to realnie 2037 rok - ocenił Ruman. Jak podkreślił, obecnie szacuje się, że pierwsze reaktory Rolls-Royce w Wielkiej Brytanii ruszą w pierwszej połowie lat 30.

Co to jest Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria

Należąca do Agencji Rozwoju Przemysłu Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria powstała na bazie Świętokrzyskich Kopalń Surowców Mineralnych. ŚKSM eksploatują dziś w województwie świętokrzyskim trzy koplanie, wydobywające kamień i wapienie. W skład Industrii wchodzą też działy produkcji nawozów na bazie surowców z ŚKSM, logistyki i Zielonej Energii, inwestujący w OZE oraz w rozwiązania wodorowe, a także dział rozwoju rozwiązań opartych o energię jądrową. Docelowo Industria planuje zdekarbonizować swoją działalność a innym podmiotom z regionu udostępniać bezemisyjną energię, logistykę i zielony wodór.

Projekt Rolls-Royce SMR to opracowany na bazie doświadczeń firmy z napędem nuklearnym okrętów reaktor wodny ciśnieniowy o mocy 470 MW. RR zdobyło od rządu Wielkiej Brytanii 210 mln funtów dofinansowania na projekt SMR, które ma pozwolić na zdobycie akceptacji technologii przez brytyjskie instytucje regulacyjne. Przedsięwzięcie zdobyło też 280 mln funtów prywatnych kapitałów.

