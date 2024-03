Smartfony powodują rozwój krótkowzroczności u dzieci?

Powszechną tendencją stało się korzystanie z urządzeń multimedialnych przez coraz młodsze dzieci. Nic w tym szokującego, gdyż rynek elektroniczny nieustannie rośnie i przykuwa uwagę szerszego grona nowych użytkowników. Mało jednak mówi się o potencjalnych zagrożeniach wynikających z tego faktu. Sprawie bliżej przyjrzeli się uczeni i spróbowali znaleźć sposób na zahamowanie niepożądanych procesów wynikających z korzystania z urządzeń elektronicznych.

Co na to nauka?

Jak donosi czasopismo naukowe „JAMA Opthamology” - powszechnie stosowane krople do oczu z dodatkiem niskich dawek atropiny mogą spowolnić rozwój krótkowzroczności u dzieci poprzez zahamowanie nadmiernego powiększania się gałek ocznych. Czym tak właściwie jest to schorzenie? Polega na pojawianiu się odbieranego przez oczy obrazu nie na siatkówce, a tuż za nią. Dzieje się tak, ponieważ gałka oczna jest za „długa”, a widziany obraz staje się rozmyty.

Co wpływa na krótkowzroczność?

Wpływ na to ma długotrwałe i nieprzerywane wpatrywanie się blisko znajdujące się obiekty, takie jak książki, litery, cyfry, punkt na ścianie czy właśnie smartfony, komputery oraz tablety. Jej początki zaczynają się w okresie dzieciństwa lub wczesnego etapu dorastania. Dodatkowym ryzykiem jest występowanie tego schorzenia u któregoś z rodziców.

Najnowsze badania

Niedawno zakończył się trwający trzy lata eksperyment przeprowadzony na grupie 489 dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Codziennie przed snem podawano im jedną kroplę do oczu zawierającą niewielką dawkę atropiny. Okazało się, że krople te w porównaniu z grupą placebo hamowały „wydłużanie” się oka oraz minimalizowały ilości wypisywanych recept na zakup okularów korekcyjnych. Co jednak ciekawe, to dawka. Najlepsze rezultaty odnotowywano w grupie dostającej najmniejsze dawki atropiny (roztwór 0,01%).

Idea zmniejszenia gałek ocznych polega nie tylko na tym, aby okulary były cieńsze, ale także na tym, aby ludzie w wieku 70 lat nie cierpieli na zaburzenia widzenia – powiedziała autorka badania Karla Zadnik, profesor i dziekan Kolegium Optometrii na Ohio State University.

Na podstawie: Repka MX, Weise KK, Chandler DL, et al. Low-Dose 0.01% Atropine Eye Drops vs Placebo for Myopia Control: A Randomized Clinical Trial. JAMA Ophthalmol. 2023;141(8):756–765. Doi:10.1001/jamaophthalmol.2023.2855l

Filip Siódmiak