Sauna zdrowsza niż myślisz

Sauna, będąca ważnym elementem skandynawskiej kultury, od wieków służy nie tylko relaksowi, ale również poprawie zdrowia i odporności. Współczesne badania naukowe potwierdzają liczne korzyści zdrowotne wynikające z regularnego korzystania z sauny, obejmujące między innymi zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego, poprawę funkcji układu oddechowego czy wpływu na wrażliwość tkanek na insulinę.

Sięgając w przeszłość

Tradycja korzystania z gorących łaźni sięga starożytności, obejmując m.in. rzymskie termy oraz tureckie hammamy. Jednak to fińska sauna zdobyła światową popularność i wprowadziła pojęcie saunowania jako formy sztuki. W średniowieczu łaźnie pełniły nie tylko funkcję higieniczną, ale również terapeutyczną, wspierając leczenie różnych schorzeń. Sauna była miejscem oczyszczania ciała i umysłu, a także regeneracji po ciężkim dniu pracy.

Nie tylko hartowanie organizmu

• Układ odpornościowy - wysoka temperatura w saunie stymuluje produkcję przeciwciał, co przyczynia się do wzmocnienia układu immunologicznego. Badania przeprowadzone w Finlandii wykazały, że regularne korzystanie z sauny zmniejsza ryzyko infekcji, takich jak przeziębienie i grypa. Ponadto sauna wspomaga oczyszczanie dróg oddechowych, redukując objawy astmy oraz przewlekłego zapalenia oskrzeli. Proces regeneracji błon śluzowych, intensyfikowany w saunie, jest szczególnie korzystny w okresach wzmożonej zachorowalności.

• Układ sercowo-naczyniowy - sauna wykazuje znaczący wpływ na funkcje układu krążenia. Podczas sesji saunowej serce pracuje intensywniej, a naczynia krwionośne ulegają rozszerzeniu, co poprawia przepływ krwi i obniża ciśnienie tętnicze. Badania przeprowadzone w Finlandii wykazały, że osoby korzystające z sauny 4–7 razy w tygodniu mają o 48 proc. niższe ryzyko zgonu z powodu chorób serca. Efekt ten jest wynikiem poprawy elastyczności naczyń oraz obniżenia poziomu stresu oksydacyjnego.

• Zdrowie psychiczne - sauna stanowi skuteczne narzędzie redukcji stresu i poprawy nastroju. Podczas seansu wytwarzane są endorfiny, nazywane hormonami szczęścia, co przyczynia się do obniżenia poziomu kortyzolu. Regularne korzystanie z sauny poprawia jakość snu, co ma kluczowe znaczenie dla regeneracji organizmu. W populacji fińskiej zaobserwowano niższe ryzyko wystąpienia depresji oraz chorób neurodegeneracyjnych, takich jak demencja czy choroba Alzheimera, wśród osób regularnie korzystających z sauny.

• Detoksykacja i zdrowie dermatologiczne - Podczas intensywnego pocenia się w saunie dochodzi do usuwania toksyn, w tym metali ciężkich oraz innych produktów ubocznych przemiany materii. Proces ten sprzyja poprawie kondycji skóry, która staje się bardziej elastyczna, nawilżona i zdrowa. Sauna może również łagodzić objawy schorzeń dermatologicznych, takich jak trądzik czy łuszczyca.

• Regeneracja mięśni i wrażliwość na insulinę - Gorące powietrze sauny wspomaga regenerację mięśni oraz przyspiesza gojenie mikrourazów powstałych podczas wysiłku fizycznego. Regularne saunowanie zmniejsza bóle mięśniowe i redukuje zakwasy. Badania wykazały również, że sauna może poprawiać wrażliwość tkanek na insulinę, co czyni ją potencjalnie korzystną dla osób z cukrzycą typu 2.

Typów saun jest wiele

Najbardziej popularnym typem sauny jest sauna fińska, znana również jako sauna sucha, charakteryzująca się wysoką temperaturą i niską wilgotnością. Alternatywą są także sauny parowe, oferujące większą wilgotność oraz sauny na podczerwień, które działają na głębsze warstwy tkanek, co wzmacnia ich działanie detoksykacyjne i regeneracyjne. Sauna na podczerwień jest szczególnie polecana osobom nietolerującym wysokich temperatur klasycznych saun.

Dla kogo niekoniecznie?

Mimo licznych korzyści zdrowotnych, sauna nie jest odpowiednia dla wszystkich. Osoby z poważnymi schorzeniami sercowymi, kobiety w ciąży oraz osoby z ostrymi stanami zapalnymi powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem regularnego saunowania. Należy również unikać spożywania alkoholu przed wizytą w saunie, gdyż może to zwiększyć ryzyko odwodnienia i innych powikłań zdrowotnych.

Filip Siódmiak

Źródła: • _Kunutsor SK, Laukkanen T, Laukkanen JA. Frequent sauna bathing may reduce the risk of pneumonia in middle-aged Caucasian men: The KIHD prospective cohort study. Respir Med. 2017 Nov;132:161-163. _

• Heinonen I, Laukkanen JA. Effects of heat and cold on health, with special reference to Finnish sauna bathing. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2018 May 1;314(5):R629-R638.

• _Laukkanen JA, Laukkanen T, Kunutsor SK. Cardiovascular and Other Health Benefits of Sauna Bathing: A Review of the Evidence. Mayo Clin Proc. 2018 Aug;93(8):1111-1121. _

»» Inne porady dotyczące zdrowia czytaj tutaj:

Retencja wody w organizmie? Wypróbuj te sposoby

Czy popełniasz te błędy pijąc wodę?

Nietypowe sposoby na picie większej ilości wody

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.