Święta trochę droższe. Za co zapłacimy więcej?

We wtorek ok. godz. 16.55 notowania ropy Brent na giełdzie w Londynie rosły o ponad 1 proc. do 74,6 dol. za baryłkę. O ponad 1 proc. drożała także amerykańska odmiana WTI na giełdzie w Nowym Jorku do 68,59 dol. za baryłkę