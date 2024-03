Konfederacja: 100 dni to czas kłamstw

Ze 100 konkretów zapowiadanych na pierwsze 100 dni rządu 91 nie zostało zrealizowanych - oceniają posłowie Konfederacji. Przede wszystkim nie spełniono najważniejszej obietnicy: podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł.

W piątek mija 100 dni rządu premiera Donalda Tuska, który współtworzą KO, Lewica i Trzecia Droga.

To był żart

Te 100 dni to jest czas kłamstw, tylko 9 ze 100 konkretów zostało zrealizowanych przez pana Tuska, pana Hołownię i pana Czarzastego – powiedział poseł Konfederacji Krzysztof Mulawa na piątkowej konferencji prasowej, podsumowującej realizację obietnic złożonych w czasie kampanii wyborczej przez KO.

Mulawa ocenił, że „idealnym podsumowaniem” programu KO „100 konkretów na pierwsze 100 dni rządu”, jest etap realizacji obietnicy o przygotowaniu projektu ustawy podnoszącej kwotę wolnej od podatku do 60 tys. zł.

Już teraz słyszymy, że to był żart – mówił Mulawa.

Pałowanie rolników

Poseł Konfederacji Marcin Sypniewski przypomniał, że od kwietnia wejdzie w życie podwyżka podatku VAT na żywność do 5 proc.

Miała być obniżka podatków, a mamy zwiększony VAT na żywność, co powoduje skutki przede wszystkim dla najuboższych mieszkańców naszego kraju – wskazał Sypniewski.

Stwierdził, że objęcie władzy przez Donalda Tuska „miało być początkiem uśmiechniętej i otwartej Polski, a dostaliśmy pałowanie rolników na protestach”.

Według niego, premier zapowiadał wstrzymanie obecności zboża technicznego z Ukrainy na terytorium Polski, a „mamy kompletną znieczulicę na ten postulat rolników i brak zrozumienia przez rząd ich tragicznej sytuacji”.

Miała być poważna polityka zagraniczna, a mamy wycofanie skarg na szkodliwy dla Polski Zielony Ład i poparcie dla tego szaleństwa – dodał.

Wcześniej inny polityk Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak ocenił pierwsze 100 dni rządu Donalda Tuska „na dwóję”. Jak mówił w piątek w Radiu Plus, ostatnie trzy miesiące to chaotyczne ruchy, dzielenie stanowisk wewnątrz rządu i próby rządzenia uchwałami i komunikatami.

100 konkretów KO

Jesienią ubiegłego roku KO przedstawiła tzw. „100 konkretów na pierwsze 100 dni”. Wśród nich było m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł., odblokowanie środków unijnych, wprowadzenie tzw. „babciowego”, czyli 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem, finansowanie in vitro z budżetu państwa, dostęp do „antykoncepcji awaryjnej” bez recepty i możliwość przeprowadzenia aborcji do 12 tygodnia ciąży, 30-proc. podwyżki dla nauczycieli, odpolitycznienie mediów publicznych i uwolnienie sądów od politycznych wpływów, rozliczenie rządów PiS czy powrót do ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej.

