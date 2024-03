Zabójcza plaga w USA! Ta substancja sieje śmierć

Co 14 miesięcy z powodu uzależnienia od fentanylu umiera więcej Amerykanów, niż w sumie zginęło we wszystkich wojnach, jakie Stany Zjednoczone toczyły po 1945 roku. Epidemia fentanylu nie jest nowa, ale coraz bardziej przerażająca - pisze tygodnik „Economist”.

Fentanyl, opioid syntetyczny, jest 50 razy mocniejszy niż heroina; od wielu lat stosowany był w szpitalach jako bardzo silny środek przeciwbólowy.

70 proc. zgonów z powodu przedawkowania

W 2014 roku amerykańska Agencja do Walki z Narkotykami (DEA) ogłosiła, że skala nielegalnego dostępu do fentanylu w Stanach Zjednoczonych jest alarmująca, a rocznie odpowiada on za 70 proc. zgonów spowodowanych przedawkowaniem.

Ponadto sproszkowany fentanyl jest często mieszany z innymi substancjami, co sprawia, że - według DEA - już jedna tabletka takiego specyfiku może zabić.

Produkcja fentanylu

Jest to - jak pisze brytyjski tygodnik - wymarzona substancja handlarzy narkotyków, ponieważ jej wytwarzanie nie wymaga rozległych upraw takich roślin jak marihuana czy koka, produkcja tabletek może się odbywać w małych, „domowych” i trudnych do wykrycia laboratoriach, a przemyt i transport jest wyjątkowo łatwy.

Produkcja na wielką skalę

Substancje chemiczne będące prekursorami fentanylu są produkowane na wielką skalę w Chinach, gdzie przemysł farmaceutyczny jest bardzo rozbudowany, i w Indiach, gdzie nie podlega on ścisłej kontroli. Kartele narkotykowe z Meksyku importują te substancje i produkują na ich bazie fentanyl w zaimprowizowanych laboratoriach. Jest on potem wysyłany do USA, przy czym większość tego transportu przewożona jest przez legalne trasy eksportu - wyjaśnia „Economist”.

Kontrola w USA

Według DEA eksport fentanylu do USA kontrolowany jest głównie przez dwa kartele: Sinaloa i Jalisco New Generation. W piątek USA, w porozumieniu z rządem Meksyku, nałożyły sankcje na 15 członków Sinaloa i sześć meksykańskich firm za wymianę peso na czarnym rynku, pozwalającą na pranie pieniędzy gangów narkotykowych. Systemem nielegalnej wymiany meksykańskiej waluty kieruje dwóch braci objętych sankcjami - Arturo D’Artagnan Marin Gonzalez i Porthos Marin Gonzalez.

Szereg uzależnionych

Około 6 mln Amerykanów jest uzależnionych od opioidów. Administracja prezydenta Joe Bidena przyjęła nieco inną metodą walki z epidemią niż poprzednie rządy. W 2021 roku po raz pierwszy wydano więcej pieniędzy na zapobieganie uzależnieniu i jego leczenie niż na walkę z dostawcami narkotyków.

Federalna administracja stara się też ułatwić Amerykanom dostęp do sprawdzonych terapii, takich jak leczenie metadonem, buprenorfiną i naloksonem.

W styczniu powołano amerykańsko-chińską grupę roboczą ds. substancji używanych do produkcji fentanylu; jej pierwsze spotkanie odbyło się w Pekinie. Według źródeł Reutera w listopadzie ubiegłego roku chińskie władze podjęły kroki przeciwko rodzimym firmom produkującym substancje chemiczne używane do wytwarzania fentanylu; Pekin miał też zacząć rozmowy w tej sprawie z Meksykiem.

Według amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) w 2021 roku z powodu przedawkowania opioidów zmarło w Stanach Zjednoczonych ponad 80 tys. osób. 88 proc. z tych przypadków dotyczyło syntetycznych opioidów.

