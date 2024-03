Polacy wolny czas marnują w internecie

75 proc. Polaków spędza w internecie do 4 godzin dziennie swojego wolnego czasu – wynika z najnowszego raportu Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: Polacy w sieci”.

Ankietowani deklarują, że najczęściej spędzają te godziny na sprawdzaniu informacji z Polski i ze świata (ponad 60 proc.). Dalej znalazły się rozrywka np. oglądanie filmów czy słuchanie muzyki (57 proc.) i korzystanie z bankowości elektronicznej lub mobilnej (54 proc.). Media społecznościowe zajęły czwarte miejsce.

Siedzimy „w telefonach”

Z raportu wynika, że Polacy najczęściej do korzystania z internetu wykorzystują smartfony – tę odpowiedź wskazało 84 proc. respondentów. Na drugim miejscu znalazł się laptop (58 proc.). Znacznie rzadziej ankietowani wskazywali komputer stacjonarny (22 proc.), tablet (13 proc.) czy urządzenia ubieralne np. smartwatch (6 proc.).

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ranking lokat! Powiew wiosny w ofercie depozytów

Adam Glapiński „nie odsunie się” od zarządzania NBP

Blamaż Rosji: Ostatnie okręty desantowe - zniszczone!

Chorwaci już poznali „uroki” euro. Gnębi ich bieda

„Samorządowy” port nigdy nie wykorzysta potencjału Elbląga

W raporcie wskazano, że niezależnie od wieku Polacy chętnie korzystają z sieci poza wypełnianiem obowiązków zawodowych. Czterech na dziesięciu respondentów spędza w swoim wolnym czasie w internecie od 1 do 2 godzin dziennie. Podobny odsetek (36 proc.) przeznacza na to od 3 do 4 godzin. Znacznie mniejsza grupa Polaków jest online między 5 a 6 godzin dziennie poza wypełnianiem obowiązków służbowych (14 proc.). Z kolei co trzynasty badany przyznaje, że spędza w swoim wolnym czasie więcej niż 6 godzin w sieci każdego dnia.

Wyniki badania Santander Consumer Banku wskazują, że im starsza grupa wiekowa, tym mniej godzin przeznacza na działania w internecie. Połowa osób w wieku 50-59 lat oraz prawie 60 proc. seniorów powyżej 60 roku życia poświęca na to od 1 do 2 godzin dziennie swojego wolnego czasu, przy czym w grupie wiekowej 18-29-latków odsetek ten wynosi 11 proc. Najmłodsi badani najczęściej są online, po pracy między 5 a 6 godzin dziennie – tę odpowiedź wybrało prawie 40 proc. ankietowanych z tej grupy. Nieco mniej, bo jedna trzecia respondentów w tym wieku spędza od 3 do 4 godzin dziennie w sieci w swoim czasie wolnym. Taki zakres godzinowy wskazywali często także badani w wieku 30-39 lat (46 proc.) oraz 40-49-latkowie (41 proc.).

Dzieci w sieci

„Jak pokazują wyniki naszego badania, im młodsza grupa wiekowa, tym więcej godzin wpatruje się w ekran. Aż dwie na dziesięć osób między 18 a 29 rokiem życia przyznało, że jest online ponad 6 godzin dziennie poza obowiązkami zawodowymi. Z kolei wśród seniorów, żadna osoba nie zadeklarowała, że przeznacza tyle wolnego czasu na internet. Przyczyn takiej sytuacji może być wiele, ale z pewnością znaczącą jest fakt, że starszym osobom sieć służy zaspokojeniu konkretnej potrzeby, z kolei młodsze grupy traktują internet jako integralną część ich życia” – powiedziała cytowana w raporcie Ewelina Krzynowy-Gaweł z Santander Consumer Banku.

Wyniki badania Santander Consumer Banku pokazują, że Polacy spędzają wolny czas online, korzystając z różnorodnych treści i opcji, jakie oferuje świat wirtualny. Wśród najpopularniejszych aktywności podejmowanych online badani wskazywali sprawdzanie wiadomości z Polski i ze świata (64 proc.), rozrywkę m.in. oglądanie filmów, słuchanie muzyki (57 proc.), korzystanie z bankowości elektronicznej lub mobilnej (54 proc.) oraz mediów społecznościowych (49 proc.). Znacznie rzadziej poświęcają czas spędzany w sieci na wypełnianie spraw urzędowych (16 proc.), dokształcanie się (16 proc.) czy śledzenie nowych trendów w wybranej dziedzinie (15 proc.). Ponadto 47 proc. ankietowanych robi zakupy online, a 25 proc. szuka promocji, rabatów i wyprzedaży.

Na zakupy do internetu

Z raportu wynika, że 85 proc. osób powyżej 60 roku życia deklaruje, że w sieci najczęściej sprawdza wiadomości z Polski i ze świata, a wśród 18-29-latków robi to 40 proc. Najmłodsza badana grupa najwięcej wolnego czasu w internecie spędza na rozrywce (83 proc.) np. oglądając filmy bądź słuchając muzyki oraz na korzystaniu z mediów społecznościowych (55 proc.). Z kolei 30-39-latkowie najczęściej ze wszystkich grup wiekowych robią zakupy online (59 proc.). Osoby między 30 a 39 rokiem życia najchętniej szukają też promocji, rabatów i wyprzedaży w sieci (35 proc.).

Wyniki wskazują jednocześnie, że respondenci swój wolny czas przeznaczają nie tylko na rozrywkę, ale także na sprawy finansowe. Ponad połowa Polaków korzysta z bankowości elektronicznej lub mobilnej, a im starsza grupa, tym częściej to robią. Sześć na dziesięć osób powyżej 30 roku życia deklaruje, że najwięcej czasu w sieci spędza w bankowości elektronicznej lub mobilnej. Znacznie mniej, bo 36 proc. osób w wieku 18-29 lat przeznacza na to swój wolny czas.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 7-22 lutego 2024 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków korzystających z internetu. Próba n = 1000.

PAP/ as/