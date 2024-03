Kolejne zbrodnie wojenne: Rosjanie mordują jeńców

Od grudnia 2023 roku do lutego br. rosyjscy żołnierze prawdopodobnie zamordowali co najmniej 32 ukraińskich jeńców; stało się to po złożeniu broni przez Ukraińców lub podczas przesłuchań - powiadomiło w raporcie Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR).

Przeprowadziliśmy rozmowy z 60 byłymi ukraińskimi jeńcami, którzy niedawno powrócili z rosyjskiej niewoli, a wcześniej spędzili w niej od kilku tygodni do niemal dwóch lat.

Wstrząsające relacje

Ich relacje potwierdziły wcześniejsze doniesienia o warunkach przetrzymywania jeńców w Rosji, niezgodnymi z prawem międzynarodowym. Pojmani żołnierze są tam torturowani oraz traktowani w poniżający, nieludzki sposób - czytamy w raporcie, opublikowanym we wtorek na stronie internetowej OHCHR.

12 egzekucji

Biuro poinformowało, że otrzymało informacje o 12 egzekucjach, w których zabito co najmniej 32 ukraińskich jeńców w okresie od 1 grudnia 2023 roku do 29 lutego 2024 roku. OHCHR niezależnie zweryfikowało trzy takie przypadki, skutkujące śmiercią siedmiu wojskowych z Ukrainy.

Rosjanie traktowani dobrze

Śledczym z ONZ udało się przeprowadzić rozmowy również z 44 jeńcami z Rosji.

OHCHR docenia konsekwentne starania rządu Ukrainy na rzecz zapewnienia (Rosjanom) warunków internowania (…) zgodnych z międzynarodowymi standardami. Otrzymaliśmy jednak wiarygodne doniesienia o przypadkach tortur i złego traktowania także rosyjskich jeńców wojennych. (Dochodziło do tego) w tymczasowych miejscach przetrzymywania, po ewakuacji żołnierzy z pola walki.

Zbrodnie od pierwszego dnia inwazji

Informacje o zbrodniach popełnianych przez siły agresora na ukraińskich jeńcach pojawiają się od początku inwazji Kremla, rozpoczętej w lutym 2022 roku. Najbardziej znany taki przypadek ujawniono w marcu ubiegłego roku, gdy ustalono tożsamość Ołeksandra Macijewskiego, zabitego pod koniec grudnia 2022 roku za okrzyk „Chwała Ukrainie!”. Zamordowany wojskowy stał się w ukraińskim społeczeństwie jednym z symboli oporu przeciwko Rosji.

