Złoty nadal słabnie: Efekt Tuska?

Polska waluta w środę rano osłabiła się do euro, dolara i franka szwajcarskiego. Euro było wyceniane na 4,31 zł, dolar amerykański na 3,98 zł, a frank szwajcarski na 4,41 zł.

Złoty w środę rano osłabił się do euro o 0,09 proc., do 4,31 zł, a wobec dolara o 0,13 proc., do 3,98 zł, natomiast do franka o 0,12 proc., który kosztował 4,41 zł.

Polska waluta we wtorek po południu osłabiła się do euro i dolara, ale umocniła się do franka szwajcarskiego. Euro było wyceniane na 4,31 zł, dolar amerykański na 3,98 zł, a frank szwajcarski na 4,40 zł.

PAP/ as/