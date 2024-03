Zapłacisz krocie za energię: Sprawdź od kiedy

Spółdzielnie mieszkaniowe planują od końca czerwca podwyżki opłat, przeważnie wynikające ze wzrostu cen energii elektrycznej i ciepła - informuje w piątkowym wydaniu „Rzeczpospolita”. Drogą ucieczki przed nimi może być fotowoltaika - dodaje.

Przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych z różnych regionów kraju, z którymi rozmawiała gazeta, żalą się, że nikt nie pamięta o ochronie spółdzielni już po odmrożeniu cen energii.

Szacują oni, że ceny energii dla tzw. części wspólnych, a więc oświetlenie korytarzy, wind itd., których koszty utrzymania ujęto w czynszach, mogą wzrosnąć nawet 60 proc. Podobnie z ciepłem systemowym: ciepłownie nie ukrywają, że odmrożone ceny pójdą w górę. Realne oszczędności w coraz większej grupie spółdzielni daje fotowoltaika, co potwierdzają wyliczenia tych, z którymi rozmawialiśmy.

Czynsze w górę

Gazeta dodaje, że w wielu spółdzielniach już teraz wiadomo, że czynsze pójdą w górę w połowie roku – i to nie tylko w efekcie odmrożenia cen prądu i ciepła. Chodzi o podwyżki eksploatacji i funduszu remontowego (ustalane raz w roku opłaty zależne od spółdzielni). „Jak co roku, regulujemy opłaty eksploatacyjne. Na tę chwilę uchwaliliśmy wzrost kosztów sprzątania od 1 czerwca 2024 r.” – informuje gazetę spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe. To jednak - jak wskazuje „Rz” - dopiero początek listy.

Opłaty za „centralne” - też w górę

Rosną także opłaty za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody użytkowej w lokalach użytkowych w zasobach spółdzielni od 1 marca 2024 r., co wynika z braku tarczy ochronnej dla tych lokali – informuje gazeta. Dla lokali mieszkalnych dopiero w maju będzie można wykonywać analizę zużycia i wtedy będzie wiadomo, czy konieczne będą regulacje stawek. „Jeśli zewnętrzne ceny zostaną utrzymane, nie przewidujemy zwiększenia opłat, oprócz wspomnianych standardowych regulacji stawek wynikających z analizy zużycia” – wskazują rozmówcy gazety.

Przywołana w artykule jedna z największych w Warszawie spółdzielni mieszkaniowych, WSBM Chomiczówka, informuje „Rz”, że jeśli nastąpią drastyczne podwyżki cen energii u dostawców, być może będzie zmuszona rozważyć podniesienie opłat na zakup mediów.

„Rzeczpospolita” wskazuje, że częścią rozwiązań chroniących przed rosnącymi rachunkami, może być fotowoltaika na dachach budynków wielorodzinnych.

