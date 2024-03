Dane NBP niepokoją: mieszkań coraz mniej

W czwartym kwartale 2023 r. oddano do użytkowania 59,1 tys. mieszkań, czyli o 18 proc. mniej niż w czwartym kwartale rok wcześniej, ale 20 proc. więcej niż w trzecim kwartale 2023 r. - poinformował w piątek Narodowy Bank Polski.

Jak podano w opublikowanym w piątek raporcie „Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 2023 r.”, wydano pozwolenia na budowę 66,8 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o ok. 7 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału i o ok. 11 proc. w stosunku do czwartego kwartału 2022 roku.

Ile budów rozpoczęto?

NBP poinformował, że w ostatnich trzech miesiącach minionego roku rozpoczęto budowę 50,2 tys. mieszkań; to mniej o ok. 6 proc. niż w poprzednim kwartale i mniej o ok. 6 proc. w stosunku do czwartego kwartału 2022 r.

Rosną koszty materiałów

„Nadal rosły kw./kw. koszty budowy mieszkań, tj. materiałów, robocizny i najmu sprzętu. Powróciło zainteresowanie zakupami terenów budowlanych przy wzroście poziomu ich cen. Obserwowano jednocześnie wzrost stawek transakcyjnych najmu mkw. mieszkań oraz wyższe, od notowanych w poprzednich kwartałach, wzrosty średnich nominalnych cen transakcyjnych mkw. mieszkań na rynkach pierwotnych” - podano w raporcie.

