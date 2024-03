Nadwyżką jedzenia możesz wspomóc potrzebujących

Przez całe Święta Wielkanocne będzie czynna białostocka jadłodzielnia. Można do niej w tym czasie przynosić nie tylko produkty spożywcze, ale też przygotowane potrawy. Jadłodzielnia zachęca, aby podzielić się z potrzebującymi nadwyżką jedzenia.

Jadłodzielnia w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 1 jest otwarta od poniedziałku do soboty. W związku ze świętami będzie też czynna w Wielką Sobotę i Wielkanoc w godz. 10.00-16.00, a także w świąteczny poniedziałek w godz. 10.00-18.00.

Jak zostawić żywność?

Zgodnie z regulaminem w jadłodzielni można zostawić niezagospodarowaną żywność nadającą się do jedzenia, wyłącznie produkty zapakowane fabrycznie, w nieuszkodzonych opakowaniach, zapakowane pieczywo i wyroby piekarnicze, warzywa i owoce. Dwa razy do roku – w święta Bożego Narodzenia i Wielkanocne – można przynosi także przygotowane na ten czas potrawy.

Jadłodzielnia zachęca w mediach społecznościowych do „wielkanocnej hojności” – dzielenia się smakiem i do niemarnowania jedzenia.

Niech nasze wielkanocne stoły będą pełne, ale niech też nasze serca będą hojne dla tych, którzy mogą potrzebować naszej pomocy. Wystarczy, że podzielisz się nadwyżką jedzenia, a ktoś inny będzie mógł cieszyć się smakiem tego wyjątkowego czasu.

Wielu potrzebujących

Monika Lewko z Fundacji Spe Salvi, która prowadzi białostocką jadłodzielnię, powiedziała, że w każde święta wiele osób przynosi potrawy, ale jest też bardzo dużo potrzebujących, którzy po te potrawy przychodzą.

Drzwi w te świąteczne dni praktycznie się nie zamykają, widać, jak bardzo ta inicjatywa jest potrzebna.

Do dyspozycji w jadłodzielni są półki i lodówki, w których można potrawy zostawiać, ale też brać. Fundacja apeluje, by potrawy przynieść w szklanych lub w plastikowych pojemnikach i napisać na nich datę wykonania potraw. Zachęca też, by zapakować je w mniejsze porcje, by bez problemu mogli je zabrać potrzebujący.

