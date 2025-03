Złoty osłabł. Gasną czynniki, które wspierały jego siłę

Złoty w najbliższym czasie pozostanie w trendach bocznych wobec euro i dolara, a na parze EUR/PLN istotne ograniczenia trendu znajdują się na poziomach 4,21 i 4,1750 - uważają analitycy. W przypadku obligacji, obawy przed negatywnym wpływem amerykańskich ceł na wzrost gospodarczy będą spychać w dół rentowności obligacji, zarówno w Polsce, jak i na rynkach bazowych w Europie.

„Złoty nieco się osłabia, co bardziej widoczne jest w relacji do dolara. Nie wpływa to jednak na trendy, kursy głównych walut ze złotym ok. kilkunastu sesji utrzymują się w lokalnych trendach bocznych” - powiedział PAP Biznes Tomasz Marek, analityk rynków finansowych PKO BP.

Jakie czynniki wpływaja na kurs złotego?

Jego zdaniem, osłabienie złotego jest efektem kilku czynników.

„Wyczerpaniu lub osłabieniu uległy czynniki, które do tej pory wspierały siłę złotego. Po pierwsze, były to plany inwestycyjne w Europie. Ich pozytywny wpływ został już przez rynki wyceniony. Po drugie, inwestorzy liczyli na szybszy postęp procesu prowadzącego do zakończenia wojny Rosji z Ukrainą, ale po wczorajszej rozmowie Putina z Trumpem na to się nie zanosi” - powiedział.

„Na rynkach globalnych umacnia się amerykański dolar, którego siła jest ujemnie skorelowana z walutami emerging markets. Na słabsze zachowanie koszyka walut EM mają też wpływ zawirowania polityczne w Turcji” - dodał.

Jak ocenia Tomasz Marek, mocniejszy dolar to efekt rosnących obaw przed inflacją w Stanach Zjednoczonych.

Jego zdaniem, do końca tego tygodnia brak czynników, które mogłyby znacząco wpłynąć na wyceny rynkowe i zmienić obowiązujące trendy.

„Na eurodolarze do głosu mogą dochodzić obawy przed cłami, które USA ma zamiar nałożyć na swoich parterów handlowych od 2 kwietnia. W związku z tym uważamy, że korekta na parze EUR/USD może się przedłużyć. Celem tej korekty może być strefa 1,072 - 1,081, gdzie widzimy najbliższe techniczne wsparcia” - powiedział.

„W przypadku złotego, zakładamy utrzymanie trendów bocznych. Na EUR/PLN istotny może być poziom 4,21, który jest górnym ograniczeniem trendu bocznego, jego pokonanie otworzyłoby drogę do strefy 4,23-4,25. Z kolei dolne ograniczenie tego trendu znajduje się na ok. 4,1750. Jego ewentualne przebicie dałoby możliwość dalszym spadkom w kierunku 4,15” - dodał.

Jak uważa analityk, w przypadku kursu USD/PLN, w perspektywie najbliższych dni są możliwe wzrosty do ok. 3,87.

Rynek długu

„Trwa wyczekiwanie inwestorów na posiedzenie FOMC w Stanach Zjednoczonych. Rynek nie spodziewa się zmian polityki pieniężnej w USA, ale będzie bacznie zwracać uwagę na nowe projekcje makroekonomiczne, szczególnie dotyczące inflacji i wzrostu PKB oraz na oczekiwania członków FOMC co do skali obniżek stóp procentowych w bieżącym roku” - powiedział Tomasz Marek.

„W grudniu 2024 r. mediana oczekiwań członków FOMC co do skali cięcia stóp procentowych w 2025 r. znajdowała się na poziomie ok. 50 pb. Teraz rynek obawia się z jednej strony podwyższenia projekcji inflacji, a z drugiej strony zmniejszenia oczekiwań co do skali obniżek stóp w tym roku. To podnosi rentowności papierów amerykańskich. Na razie skala tego przesunięcia nie jest na tyle duża, by zmienić dominujące trendy. Tam również poruszamy się w lokalnym trendzie bocznym” - dodał.

Jak ocenia, nieco niższe rentowności obligacji w Europie to efekt obaw o wzrost gospodarczy, w związku z zapowiedzianymi przez USA cłami.

„Zarówno w przypadku Polski, jak i rynków bazowych w Europie oczekujemy powolnego spadku rentowności. Obawy przed negatywnym wpływem amerykańskich ceł na wzrost gospodarczy, będą dominować przez najbliższe tygodnie i będą spychać rentowności w Europie na niższe poziomy cenowe” - powiedział Tomasz Marek.

„W przypadku papierów amerykańskich, w krótkim terminie wiele zależeć będzie od dzisiejszych projekcji FOMC. W dłuższym horyzoncie, czynnik makroekonomiczny i osłabienia wzrostu PKB będzie dominujący i będzie powodował spadek rentowności obligacji amerykańskich” - dodał.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Samozwańczy egzekutorzy posprzątają w finansach

Katastrofa finansowa. MZ „Nie ma pomysłu”, „gra na przeczekanie”

Mniej klientów w galeriach handlowych. Powód jest jeden

»»Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego: Tusk chce zagłodzić Trybunał – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24