Masz małe dziecko? Możesz otrzymać nawet 1500 zł

Masz dziecko? Od 12 do 35 miesiąca życia możesz otrzymać nawet 1500 złotych! Zobacz jak!

Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna osoby mające dziecko w wieku od 12 do 35 miesięcy będą miały szansę na 1500 złotych świadczenia, które sfinansuje opiekę nad maluchem! Chodzi o nianię, którą będzie mógł być członek rodziny!

Aktywni rodzice

Chodzi o projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej „Aktywny rodzic”. Świadczenie „Aktywni rodzice w pracy” (słynne „babciowe”) będzie przysługiwać w sytuacji, gdy matka dziecka w wieku od 1 do 3 lat zdecyduje się na powrót do pracy.

Jak czytamy w gazecie:

Świadczenie będzie wypłacane przez 24 miesiące i będzie służyło pokryciu kosztów opieki sprawowanej np. przez babcię dziecka.

Konieczna umowa

Jak wskazują redaktorzy DGP by otrzymać świadczenie rodzice będą musieli podpisać umowę uaktywniającą - podobną do tej, która jest zawierana na podstawie przepisów z ustawy z 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi do lat 3.

Jak podkreśla gazeta:

Będą od niej dodatkowo odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, co w przypadku opiekuna na emeryturze zwiększy jej wysokość

Na razie jednak nie wiemy jaka będzie podstawa ich wymiaru - budżet ma sfinansować 50 proc. składki naliczanej od minimalnego wynagrodzenia.

Na razie jednak należy uzbroić się w cierpliwość - prace nad ustawą wciąż trwają i nie jest pewne kiedy projekt będzie poddany pod głosowanie.

DGP/ as/

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Fotowoltaika. Chiny kontra reszta świata?

Tego nie rób na stacji paliw! Mandat gwarantowany

Reshoring: Polskę czeka inwestycyjny boom

Minister zapowiada… podwyżki! Dla 10 mln gospodarstw