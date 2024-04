Zyskaj nawet 3000 tekstów więcej rocznie!

To z myślą o Czytelnikach codziennie przygotowujemy teksty, które pozwalają im wygodnie śledzić najważniejsze informacje z Polski i ze świata oraz poznawać mocne i wyraziste opinie redakcji.

Jednak dla naszych Subskrybentów staramy się jeszcze bardziej. Jako dziennikarze portalu wPolityce.pl i tygodnika „Sieci” chcemy być jak najbliżej nich. Pragniemy, żeby zawsze czuli się dobrze w wyjątkowym gronie prawdziwych patriotów, którym dobro Polski leży na sercu i wspólnie z nami wyznawali konserwatywne propolskie wartości.

Dlatego przygotowujemy dla nich ekskluzywne treści. I to niemało, bo nawet 3000 tekstów rocznie! Składają się na to zamknięte artykuły na wPolityce.pl i pełne e-wydania tygodnika Sieci.

Zapytaliśmy redaktor naczelną portalu wPolityce.pl, co tak naprawdę zyskują Subskrybenci.

Marzena Nykiel, redaktor naczelna wPolityce.pl: „Dbamy o wszystkich czytelników, ale subskrybentów traktujemy wyjątkowo, dając im jeszcze więcej treści. Nasi subskrybenci otrzymują dodatkowo wyselekcjonowane artykuły premium: ekskluzywne wywiady z czołowymi postaciami polskiej sceny politycznej, pogłębione teksty cenionych publicystów czy analizy ekonomiczne mające wpływ na stan portfeli Polaków.”

Zamykanie tekstów to mocny trend na rynku portali internetowych. Trzeba zrozumieć wydawców, którzy najbardziej wartościowe publikacje stosownie wyceniają. Z drugiej strony dzięki takim działaniom portal wPolityce.pl buduje też silną wspólnotę ze swoimi Subskrybentami, którzy zyskują pełen dostęp do zamkniętych, ekskluzywnych treści. Mają również dodatkowe korzyści, bo czytają teksty z tygodnika „Sieci” wcześniej niż inni (już w niedzielę o 20:00!).

Żeby przeczytać choćby jeden zamknięty artykuł, czytelnicy nieposiadający subskrypcji muszą wykupić miesięczny dostęp za 5,90 zł (za pierwszy miesiąc, potem 11,90 zł za kolejne). To być może wysoka stawka, ale warto zapłacić za teksty najlepszych dziennikarzy z gwarancją rzetelności i prawdziwego zaangażowania w dobro Polski. Korzystniej cenowo wypada roczna subskrypcja wPolityce.pl + „Sieci” – teraz 50% taniej! To tylko 119,90 zł (zamiast 239,90 zł), a zyskuje się nieograniczony dostęp nawet do 3000 ekskluzywnych tekstów rocznie – około 1300 z nich to zamknięte artykuły na wPolityce.pl, a kolejne ok. 1600 pochodzi z e-wydań tygodnika „Sieci”.

Dodatkowo Subskrybenci dostają w prezencie świetne e-booki „Sieci Extra” udostępniane tylko im.

Zachęcamy do wykupienia subskrypcji dla siebie albo bliskiej osoby. Dzięki wsparciu naszych Subskrybentów będziemy mogli nadal publikować wysokiej jakości materiały oraz dbać o rzetelność i patriotyzm w polskiej publicystyce.