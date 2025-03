„Donald Trump jest twardym, racjonalnym, niezwykle sprytnym graczem, który ma ponad pięćdziesiąt lat doświadczenia w potężnym, wartym miliardy dolarów biznesie. I naprawdę doradzam wszystkim komentatorom pewną powściągliwość” – mówi prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla portalu wPolityce.pl, którego udzielił red. Marzenie Nykiel oraz Wojciechowi Biedroniowi.

W wywiadzie dla portalu wPolityce.pl prezydent Andrzej Duda odnosi się do wielu najważniejszych wątków dotyczących obecnej sytuacji politycznej w Polsce i na świecie. W jednym z fragmentów rozmowy głowa państwa komentuje kwestię prezydentury Donalda Trumpa i sytuacji związanej z wojną na Ukrainie.

[Wywiad został przeprowadzony jeszcze przed piątkową wizytą prezydenta Ukrainy w Białym Domu].

Marzena Nykiel i Wojciech Biedroń podkreślili, że prezydent Donald Trump z impetem wszedł do gry, a jego wypowiedzi wywołują sporo niepokoju. Przywołali tutaj słowa ambasadora Marka Magierowskiego, który stwierdził, że „Putin rozgrywa USA w sposób mistrzowski”. Pytany więc o to, jak ocenia świadomość sytuacji, intencje i działania Donalda Trumpa w sprawie Rosji, prezydent Andrzej Duda przypomina, jak obecny prezydent Stanów Zjednoczonych działał podczas swojej pierwszej kadencji.

Znakomicie pamiętam moją współpracę z prezydentem Donaldem Trumpem za jego poprzedniej kadencji prezydenckiej, gdy cały czas był oskarżany, pomawiany przez media i przez różnych, pożal się Boże, polityków o to, że jest rosyjskim agentem, że jest manipulowany przez Kreml, że ulega rosyjskiej dezinformacji. Tymczasem nie kto inny, tylko Donald Trump zablokował budowę Nord Stream 2 poprzez nałożenie sankcji ekonomicznych na firmy, które budowały ten gazociąg i zrobił to w sposób na tyle skuteczny, że budowa natychmiast stanęła. Nałożył sankcje nie na Rosję, nie na Niemcy, tylko na firmy. Mówiąc po prostu: nie będziecie budować w Stanach Zjednoczonych, nie będziecie dostawali amerykańskich kontraktów, nie będziecie budowali za amerykańskie pieniądze i nie będziecie budowali z firmami amerykańskimi. I okazało się, że nie opłaca się narażać na takie sankcje. To było niezwykle sprytne i - jak się okazało - piorunująco skuteczne. Budowa zatrzymała się natychmiast - mówi prezydent RP.

Czy to było Rosji w smak? Biorąc pod uwagę późniejszy radosny telefon pani kanclerz Angeli Merkel do prezydenta Putina, po tym jak udało się odblokować tę inwestycję, gdy prezydentem został Joe Biden, nie było to w smak ani Rosji, ani Niemcom. Pamiętajmy, że właśnie po tym, kiedy ten gazociąg został uruchomiony, Rosja rozpoczęła otwarte przygotowania do pełnoskalowej agresji na Ukrainę i w lutym 2022 roku rzeczywiście Ukrainę zaatakowała.

Po drugie: nie kto inny, tylko właśnie prezydent Donald Trump wysłał jako pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych pomoc militarną dla Ukrainy. Militarną. Pierwszy. Czy to było w smak Rosji? Więc wiecie Państwo, opowieści o tym, że Donald Trump jest naiwny, że daje się manipulować Putinowi czy rosyjskiej propagandzie, czy komukolwiek - proszę sobie włożyć między bajki. Donald Trump jest twardym, racjonalnym, niezwykle sprytnym graczem, który ma ponad pięćdziesiąt lat doświadczenia w potężnym, wartym miliardy dolarów biznesie. I naprawdę doradzam wszystkim komentatorom pewną powściągliwość — dodaje.

Prezydent przypomina w wywiadzie dla portalu wPolityce.pl, że Donald Trump wywodzi się z wielkiego biznesu i w polityce używa języka charakterystycznego dla tego świata.

Donald Trump jest twardym negocjatorem. Nie posługuje się językiem poprawności politycznej, używa języka biznesowego, sięga po chwyty retoryczne i metody znane z biznesu - mówi Andrzej Duda.

