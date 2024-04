Wskazano siedem polskich firm do budowy polskiego atomu

Siedem polskich firm zostało wybranych przez Westinghouse do wsparcia budowy pierwszej elektrowni jądrowej na Pomorzu. Jak poinformował prezes Westinghouse Patrick Fragman, wybrane przedsiębiorstwa będą mogły budować poszczególne moduły bloków energetycznych.

Wskazane przez Westinghouse firmy to: Polimex Mostostal Siedlce, Baltic Operator z Grupy Przemysłowej Baltic, Mostostal Kielce, Mostostal Kraków, ZKS Ferrum, Famak i Energomontaż-Północ Gdynia.

Tworzy się cała gałąź przemysłu atomowego

Proces wyboru został przeprowadzony w sposób transparentny i konkurencyjny, z uwzględnieniem wymogów zapewnienia jakości obowiązujących dla urządzeń reaktora jądrowego - poinformował amerykański koncern. Jak przekazała firma, to część procesu przygotowania do fazy wykonawczej projektu w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino, ale wyselekcjonowane firmy będą mogły wspierać inne europejskie projekty Westinghouse, np. w Bułgarii czy w Ukrainie.

Cały polski program jądrowy ma charakter transformacyjny i ma znaczący wpływ na całą gospodarkę - powiedział Patrick Fragman. Tworzymy nie tylko narzędzie do produkcji energii elektrycznej i ciepła, ale całą gałąź przemysłu z zapleczem naukowo-technicznym - dodał.

Jak wyjaśnił Fragman, Westinghouse wraz z firmą Bechtel pracowało przez ostatnie dwa lata nad tworzeniem łańcuchów dostaw w Polsce oraz wyborem i kwalifikacjami firm, które będą w nich uczestniczyć.

„Wyselekcjonowaliśmy siedem polskich firm, które mogłyby od razu przystąpić do prac nad poszczególnymi modułami” - zaznaczył.

Siódemka firm budowlanych

Polimex Mostostal Siedlce to przede wszystkim producent konstrukcji stalowych. Baltic Operator produkuje konstrukcje stalowe i urządzenia przeładunkowe, stosowane m.in. w portach czy elektrowniach. Mostostal Kielce specjalizuje się w budownictwie infrastrukturalnym, a Mostostal Kraków zajmuje się produkcją i montażem konstrukcji stalowych. ZKS Ferrum to producent konstrukcji spawanych, w tym cystern, zbiorników, kotłów. Famak produkuje urządzenia przeładunkowe, a Energomontaż-Północ Gdynia wytwarza specjalizowane konstrukcje stalowe, także dla sektora nuklearnego. Firma dostarczała takie elementy np. do bloku jądrowego Olkiluoto 3 w Finlandii.

Obecna wersja Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) z 2020 r. zakłada budowę dwóch elektrowni jądrowych o łącznej mocy 6-9 GW. Budowa pierwszej - na Pomorzu - miałaby się zacząć w 2026 r., pierwszy blok miałby ruszyć w 2033 r., a kolejne dwa w ciągu następnych trzech lat. Poprzedni rząd wskazał jako partnera do tej budowy konsorcjum Westinghouse-Bechtel. Zatwierdzenie wyboru lokalizacji pod drugą elektrownię miałoby nastąpić w 2028 r., a budowa miałaby się rozpocząć w 2032 r. Ministerstwo klimatu zapowiada zaktualizowanie PPEJ w 2024 r.

PAP, sek

