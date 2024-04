Wracają bilety na sopockie molo

Od piątku wstęp na molo w Sopocie będzie płatny. Opłaty będą obowiązywać do 30 września - poinformował sopocki magistrat. Ceny pozostają bez zmian: za wejście zapłacimy 10 zł.

„Od najbliższego piątku, 12 kwietnia, goście odwiedzający Sopot będą musieli zapłacić za wstęp na molo” – poinformował Urząd Miasta Sopotu.

Opłaty będą pobierane do 30 września 2024 r., przez siedem dni w tygodniu, w godzinach od 8 do 20.Od 1 maja do 21 czerwca, w piątki i soboty, bilety będą obowiązywać do godziny 22. A od 22 czerwca do 31 sierpnia molo będzie płatne przez całą dobę.

„Ceny biletów pozostają bez zmian. Za wejście na molo zapłacimy 10 zł, bilet ulgowy kosztować będzie 5 zł. W ofercie znajdują się również bilety rodzinne oraz grupowe. Sprzedaż biletów prowadzona będzie w kasach oraz na stronie molo.sopot.pl” – informuje komunikat.

Cytowana prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim przypomniała, że mieszkańcy posiadający Kartę Sopocką wejdą na molo bez opłat. Turyści na podstawie wniesionej opłaty uzdrowiskowej mogą zaś skorzystać z Karty Turysty, uprawniającej m. in. do zakupu biletów z 20 proc. zniżką.

Molo jest jedną z największych atrakcji Sopotu..

Obecnie istniejące molo zostało zbudowane w latach 1927-1928 – przebudowano wtedy też Skwer Kuracyjny.

To najdłuższe molo nad Morzem Bałtyckim. Ma około pół kilometra długości – część spacerowa ma 511,5 m, z czego 458 m wchodzi w głąb Zatoki Gdańskiej.

Konstrukcja drewniana bazuje na palach sosnowych o średnicy od 30 do 60 cm wbitych w dno na głębokość od 5 do 12 metrów. Podkład pomostu tworzą deski sosnowe o grubości 6 cm, szerokości 15 cm i długości od 440 do 780 cm.

PAP

