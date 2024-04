Inflacja bazowa wciąż "niekomfortowo" wysoka

ING Bank Śląski prognozuje, że inflacja konsumencka (CPI) w marcu osiągnęła swój najniższy poziom w tym roku (2 proc. r/r po rewizji), zaś na koniec tego roku wzrośnie do 4,8 proc. r/r, co oznacza, że w ujęciu średniorocznym wyniesie 3,7 proc. r/r.

„Marcowa inflacja CPI zrewidowana z 1,9 proc. do 2 proc. r/r. Wciąż wysokie tempo wzrostu cen usług (6,6 proc. r/r) przy niskim wzroście cen towarów (0,4 proc. r/r). 2/3 dotychczasowej dezinflacji w Polsce to efekt odwracania (zewnętrznych) szoków podażowych, tylko 1/3 wynika ze spadku inflacji bazowej. W marcu inflacja bazowa wyhamowała do ok. 4,6 proc. r/r i pozostaje niekomfortowo wysoka (wzrost m/m aż 0,5 proc.!). Marzec to był tegoroczny dołek CPI. Ostatnie miesiące przyniosły nieco szybszy spadek inflacji i poprawę perspektyw CPI. Spodziewamy się wzrostu inflacji do 4,8 proc. r/r w grudniu oraz średnio 3,7 proc. r/r.” - napisali ekonomiści banku w komentarzu do danych GUS.

Eksperci ING BSK wskazali, że nie zgadzają się z retoryką, według której głównym zagrożeniem inflacyjnym w Polsce jest podniesienie VAT na żywność i stopniowe uwalnianie cen energii. Ich zdaniem, powodem do obaw banku centralnego powinna być uporczywość inflacji bazowej, na którą polityka pieniężna ma wpływ.

„W ostatnim czasie nieco obniżyliśmy nasze prognozy bazowej. Wciąż jednak pamiętamy, że właśnie rozpoczyna się ożywienie gospodarcze, napędzane rekordowo wysokim tempem dochodów. Poza Polską przeszliśmy prawdopodobnie dołek w globalnym cyklu surowcowym. Geopolityka podniosła ceny ropy, a napięta sytuacja podażowa i powolne odbicie Chin - ceny metali. Uporczywość bazowej to ciemny punkt w ogólnie optymistycznym obrazie dezinflacji w Polsce i to jest główne zagrożenie dla trwałości dezinflacji w Polsce. Niestety, nie słyszymy tego z NBP. Nie widzimy miejsca na cięcie stóp w tym roku” - podsumowali analitycy.

ISBnews, sek