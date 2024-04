Deszcz na pustyni? Pogodowa anomalia ZDJĘCIA

Lotnisko w Dubaju musiało przekierowywać loty, ponieważ w ciągu doby spadło w Zjednoczonych Emiratach Arabskich tyle deszczu, na ile kraj ten może liczyć średnio w ciągu 18 miesięcy. Wtorkowe burze z ulewami i gradem stworzyły „historyczne zdarzenie meteorologiczne” - podała agencja prasowa WAM.

Rekordowe opady / autor: PAP/EPA/ALI HAIDER

Lotniska wstrzymują loty

We wtorek wieczorem lotnisko w Dubaju wstrzymało przyloty. Część pasażerów nie była w stanie na czas dotrzeć przez zalane miasto do terminali międzynarodowego portu lotniczego. W środę rano Emirates, najważniejsze linie lotnicze w ZEA, powiadomiły, że aż do północy nie będą prowadziły odpraw pasażerów. Lotnisko przyznało zaś, że jego możliwości operacyjne zostały ograniczone, ponieważ załogi samolotów nie mogły dotrzeć na miejsce - pisze Associated Press.

Sytuacja bez precedensu w ZEA / autor: PAP/EPA/ALI HAIDER

Paraliż kraju?

Jeszcze przed wtorkowymi burzami władze zaleciły zamknięcie szkół i przeniesienie urzędników na pracę zdalną.

Rekordowe opady / autor: PAP/EPA/ALI HAIDER

Deszcze w pustynnych ZEA są zjawiskiem na tyle rzadkim, że wiele terenów nie ma infrastruktury pozwalającej na odprowadzenie większych ilości deszczówki. Od czasu rozpoczęcia pomiarów w 1949 roku w kraju nie odnotowano opadów równie silnych jak obecne, które przyniosły w ciągu doby 145 mm deszczu. Statystycznie w ciągu roku meteorolodzy w ZEA odnotowują zaledwie 94 mm opadów.

Burze są tam zjawiskiem niecodziennym / autor: PAP/EPA/ALI HAIDER

PAP/ as/