Rekordowe zyski firmy z Emiratów: wzrost o 70 proc.

Zysk Grupy Emirates zwiększył się o 71 proc. rok do roku do 5,1 mld dolarów. Linie lotnicze Emirates odpowiadają za 4,7 mld dol. zysku. Emirates obsługują regularne połączenia z Warszawy do Dubaju.

Grupa Emirates odnotowała w zakończonym 31 marca 2024 r. roku finansowym 18,7 mld dirhamów ZEA (5,1 mld dolarów) zysku. To o 71 proc. więcej niż w poprzednim roku finansowym (10,9 mld dirhamów/3 mld dolarów) - poinformowała Grupa.

Jak dodano w komunikacie, przychody Grupy wyniosły 137,3 mld dirhamów (37,4 mld dolarów), czyli o 15 proc. więcej rok do roku.

Najwięcej w historii

Saldo środków pieniężnych grupy Emirates wyniosło 47,1 mld dirhamów (12,8 mld dolarów), co również stanowi wzrost o 11 proc. w porównaniu ze stanem z poprzedniego roku. Jak określono w komunikacie, jest to najwyższy wynik w historii firmy.

Dodano, że łączne zyski Grupy za ostatnie 2 lata wyniosły 29,6 mld dirhamów, co jest kwotą wyższą od straty związanej z pandemią w wysokości 25,9 mld dirhamów w latach 2020-2022.

Same linie lotnicze Emirates odnotowały „rekordowy zysk” w wysokości 17,2 mld dirhamów (4,7 mld dolarów) - to o 63 proc. więcej w porównaniu z 10,6 mld dirhamów (2,9 mld dolarów) rok wcześniej.

Przychody wzrosły z kolei o 13 proc. do 121,2 mld dirhamów (33 mld dolarów). Wyjaśniono, że to zasługa zwiększenia przepustowości (o 20 proc. do 57,7 mld ATKM) i wzmacniania globalnej sieci i partnerstwa. Dodano, że przepustowość linii lotniczych wzrosła do poziomu sprzed pandemii.

Inwestycje w samoloty, obiekty, sprzęt

„(…) Przez cały rok obserwowaliśmy wysoki popyt na transport lotniczy i usługi związane z podróżami na całym świecie (…)” - powiedział prezes i dyrektor generalny grupy Emirates Ahmed bin Saeed Al Maktoum, cytowany w komunikacie.

Zwrócono uwagę, w latach 2023-24 grupa Emirates zainwestowała łącznie 8,8 mld dirhamów (2,4 mld dolarów) w nowe samoloty, obiekty, sprzęt, firmy i nowe technologie oraz zwiększono zatrudnienie o 10 proc. (do 112 406 pracowników).

Sukces Boeinga! Zamówienie za miliardy

Dodano, że w okresie 2023-24 linie lotnicze Emirates przewiozły 51,9 mln pasażerów (co stanowi wzrost o 19 proc.), a liczba miejsc powiększyła się o 21 proc.

Linie Emirates zostały założone w 1985 r. i mają siedzibę w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Obsługują loty do krajów Europy, obu Ameryk, Azji, Afryki i Australii. W Polsce przewoźnik obsługuje regularne połączenia z Warszawy do Dubaju. Z kolei należąca do Grupy linia niskokosztowa Flydubai lata na trasie ze stolicy i Krakowa do Dubaju.

