Rząd odkłada pełne „ozusowanie” umów zleceń!

Pełne „ozusowanie” umów zleceń zostanie odłożone w czasie, nie nastąpi od początku 2025 roku, ponieważ tę reformę trzeba dobrze skalkulować - poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Wczoraj przez media przetoczyły się doniesienia, że już od 1 stycznia 2025 r., wszyscy zatrudnieni na tej podstawie będą musieli odprowadzać składki do ZUS-u w pełnej wysokości.

„Od nowego roku się nie wydarzy. To jest reforma, która zostaje odłożona w czasie - także dlatego, że to trzeba skalkulować na bazie - z jednej strony, bezpieczeństwa. Na jednej szali leży bezpieczeństwo zatrudnienia, a na drugiej leży opłacalność tego zatrudnienia i to zarówno dla tych, którzy zatrudniają i dla tych, którzy zatrudniają się” - odpowiedziała Nałęcz w radiu Tok FM, zapytana: „pełne ozusowanie umów zleceń - to się wydarzy od nowego roku?”.

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz / autor: Fratria / LK

„Tak trzeba sprofilować tę reformę, by dla obu stron była maksymalnie opłacalna. To nie będzie zrobione pochopnie - to jest też powód dla którego przesuwamy pewne reformy, by nie robić ich pochopnie. Bo niestety jakość i szybkość niestety nie idą w parze. Data finalna to jest połowa 2026 roku. To co nie może być zrobione w tym roku - musi być zrobione w przyszłym” - dodała minister.

Kamień milowy z opóźnieniem?

Kamień A4.7 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) (z czerwca 2022 r.) - „Ograniczenie segmentacji rynku pracy” zawiera następujący wpis: „Objęcie wszystkich umów cywilnoprawnych składkami na ubezpieczenia społeczne, niezależnie od osiąganych przychodów, zniesienie zasady opłacania składki na ubezpieczenia społeczne z umowy cywilnoprawnej do wysokości najniższego wynagrodzenia„.

Dzisiejszy „Dziennik Gazeta Prawna” zacytował Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które poinformowało gazetę, że zmiany mają objąć także umowy o dzieło.

„W ramach reformy - umowy o dzieło (nie tylko z własnym pracodawcą) powinny zostać objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym, rentowym i wypadkowym (ubezpieczenie chorobowe będzie dobrowolne). Powyższe zmiany nie objęłyby tylko umów cywilnoprawnych zawieranych przez studentów/uczniów poniżej 26. roku życia” - napisał resort w odpowiedzi dla „DGP”.

Resort napisał także, że ”w ramach prac nad przedmiotowym kamieniem milowym z KPO przepisy ustawy powinny wejść w życie w I kw. 2025 r.„.

ISBnews, sek

