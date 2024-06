Wakacje tuż-tuż. Aż 70 proc. Polaków, takie ma plany

Do 70 proc. wzrosła liczba osób planujących w tym sezonie letnim wyjechać na wakacje, to o 5 pkt proc. więcej niż w zeszłym roku - wynika z badania Polskiej Organizacji Turystycznej. 66 proc. pytanych, którzy mają plany wakacyjne, na swój główny wyjazd wybierze Polskę, a 28 proc. zagranicę.

W tegorocznym letnim sezonie wakacyjnym, tj. od 21 czerwca do 30 września br., wyjazdy w celach turystycznych z co najmniej jednym noclegiem poza miejscem zamieszkania planuje 70 proc. Polaków w wieku 18-65 lat - wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej przez ARC Rynek i Opinia. W piątkowej publikacji zauważono, że to o 5 punktów procentowych więcej niż w ubiegłym roku.

Wczasy w Polsce czy za granicą?

Zgodnie z informacją POT 37 proc. zapytanych Polaków wyjedzie w sezonie letnim tylko raz, jedna czwarta planuje co najmniej dwa wyjazdy urlopowe, a co piąty respondent nie planuje wyjeżdżać w ogóle lub zamierza w tym czasie korzystać z krótkich, jednodniowych wycieczek. Dodano, że jak dotąd 11 proc. badanych nie podjęło decyzji o wyjedzie.

Badanie pokazało, że 66 proc. respondentów, którzy mają już plany wakacyjne, na swój główny - tj. najdłuższy lub najważniejszy - wyjazd wakacyjny wybierze miejsce w Polsce, a 28 proc. wyjedzie za granicę.

Dodano, że jedna czwarta respondentów uważa, że wyjazd za granicę jest tańszy niż taki sam wyjazd w Polsce. Jednocześnie 13 proc. planujących swój główny wyjazd urlopowy w Polce uważa, że wyjazd za granicę jest dla nich za drogi.

Jak długo?

Poinformowano, że jedna trzecia respondentów planujących wyjazdy podczas tegorocznego sezonu wakacyjnego chce spędzić na urlopie od 4 do 6 noclegów, 28 proc. od 7 do 10 noclegów, a co piąty wyjedzie podczas swojego głównego wyjazdu urlopowego na najwyżej 3 noce.

Wyjazdy krajowe są przeciętnie nieco krótsze (66 proc. wyjeżdżających w kraju spędzi na urlopie mniej niż tydzień), a zagraniczne dłuższe (63 proc. wyjeżdżających za granicę zadeklarowało, ze ich urlop obejmie 7 i więcej noclegów) - dodano.

Z kim?

Wyniki badania pokazały ponadto, że bez względu na destynację, ok. 1/3 planujących wypoczynek w sezonie letnim spędzi go w towarzystwie partnera lub partnerki, a „nieznacznie mniej” wyjedzie z partnerem lub partnerką i dziećmi. Kolejne 12 proc. planujących wyjazd chce spędzić go w gronie znajomych i przyjaciół, a 11 proc. chce wakacje spędzić samotnie.

W publikacji POT zauważono, że swój główny wyjazd wypoczynkowy spędzi w Polsce 71 proc. respondentów w wieku 35-44 lat oraz 69 proc. w wieku 55-65 lat. Za granicę wybierają się natomiast głównie osoby młode - tak odpowiedziało 37 proc. respondentów w grupie wiekowej 18-24 lat i 33 proc. w wieku 25-34 lat.

Czym się kierujemy?

„Respondenci wybierający się na swój główny wyjazd wakacyjny w kraju, dokonując wyboru konkretnego miejsca kierują się przed wszystkim jego niepowtarzalną atmosferą (26 proc.) oraz bliskim i łatwym dojazdem (20 proc.). Mniej więcej równoliczne są grupy osób, które zawsze jeżdżą do tego samego miejsca (15 proc.) i chcą zobaczyć nowe miejsce (17 proc.). Niemal co czwarty respondent na swój główny wyjazd w sezonie wakacyjnym wybiera się w Polsce, ponieważ woli odpoczywać w Polsce niż jeździć za granicę. Dla porównania, tych którzy deklarują, że wolą wyjeżdżać za granicę jest 17 proc.” - wskazano w raporcie.

Dodano, że ponad 50 proc. osób planujących wyjazd zagraniczny zależy szczególnie na wyjeździe do nowego miejsca bądź w konkretne, wybrane wcześniej miejsce, a 29 proc. osób zależy szczególnie na gwarancji dobrej, słonecznej pogody.

Badanie

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w terminie 20-29 maja 2024 r. - wyjaśniono. Próba w badaniu składała się z dwóch części, tj. z reprezentatywnej, ogólnopolskiej próby 1017 Polaków w wieku 18-65 lat oraz 1021 osób, które w sezonie letnim planują wyjechać na wyjazd turystyczny lub wypoczynkowy z co najmniej jednym noclegiem.

pap, jb