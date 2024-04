Czy złoty znowu traci? Sprawdź dane

We wtorek po godz. 7.25 kurs złotego spadł w stosunku do euro, dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego. Za euro płacono ponad 4,31 zł. Dolar kosztował 4,05 zł , a frank szwajcarski 4,44 zł.

Złoty we wtorek rano w stosunku do euro staniał o 0,05 proc. - za europejską walutę płacono ponad 4,31 zł. Notowania polskiej waluty spadały wobec dolara amerykańskiego o 0,04 proc., do 4,05 zł, oraz względem franka szwajcarskiego o 0,01 proc., którego wyceniano na 4,44 zł.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Bruksela odstąpi od podatku od aut spalinowych? Co w zamian?

Ukraina nie odpuści. Czeka nas czołowe zderzenie

Naukowcy jasno: Wpływ człowieka na klimat - niewielki!

WYBORY: Kto wygrał, kto przegrał? Tu sprawdzisz wyniki

Euro w poniedziałek wieczorem zdrożało o 0,3 proc. i ok. godz. 19.30 kosztowało 4,32 zł. Dolar zdrożał o 0,3 proc. i o tej porze kosztował 4,05 zł. Frank szwajcarski zyskał prawie 0,2 proc. i kosztował 4,45 zł.

PAP/ as/