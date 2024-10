Czy Tusk wyprzeda polskie banki?

Ekipa Tuska konsekwentnie realizuje plan, najpierw na potęgę zadłużamy kraj, a później, żeby zasypać tę dziurę, wyprzedajemy srebra rodowe, w tym przede wszystkim w sektorze bankowym.

W tych dniach w polskim wydaniu „Forbesa”, ukazał artykuł red. Elżbiety Glapiak, w którym wypowiadający się eksperci, sugerują, że rząd Tuska ma „asa w rękawie” w postaci wyprzedaży polskich banków i innych spółek Skarbu Państwa – wskazuje poseł PiS, ekonomista dr Zbigniew Kuźmiuk w komentarzu opublikowanym na portalu wPolityce.pl.

Argumentacja jest przedziwna, jedni eksperci twierdzą, że w ten sposób jak to „zgrabnie” ujęła autorka „skończy się paśnik dla krewnych królika”, inni, że w ten sposób znajdzie się niezbędny zastrzyk finansowy dla budżetu państwa – pisze autor komentarza na wPolityce.pl.

Ten argument dotyczący zastrzyku finansowego dla budżetu państwa, pojawił się w chwili kiedy okazało się, że rząd Tuska zafundował naszemu krajowi budżety na lata 2024-2025 z deficytami odpowiednio 240 mld zł (po nowelizacji budżetu) i 290 mld zł, sumarycznie więc na ponad 530 mld zł. Zdaje się, że wspomniani eksperci, zdążyli już zapomnieć o tej zasadzie, że kapitał ma jednak narodowość, czego polska gospodarka tak boleśnie doświadczyła podczas światowego i europejskiego kryzysu finansowego i gospodarczego w latach 2008-2010 - komentuje dr Zbigniew Kuźmiuk.

_W polskich rękach znalazło się aż około 54 proc. aktywów sektora bankowego w naszym kraju i był to znaczący postęp w stosunku do sytuacji sprzed kilku lat, kiedy to w polskich rękach było niewiele ponad 20 proc. aktywów tego sektora. To dzięki takiemu dużemu udziałowi Skarbu Państwa w sektorze bankowym, udało się polskiej gospodarce przejść „suchą nogą” przez dwa tzw. szoki zewnętrzne tzn, kryzys Covid19, oraz przygotowania, a także agresję Rosji na Ukrainę – przypomina ekonomista w komentarzu na portalu wPolityce.pl

Ponowna prywatyzacja banków będących w rękach Skarbu Państwa, a także udziałów w innych spółkach Skarbu Państwa, ma być panaceum na załamanie się dochodów budżetowych i w konsekwencji potężną dziurę w finansach publicznych – tłumaczy autor wPolityce.pl

Ekipa Tuska konsekwentnie realizuje plan, najpierw na potęgę zadłużamy kraj, a później, żeby zasypać tę dziurę, wyprzedajemy srebra rodowe – podsumowuje dr Zbigniew Kuźmiuk.

