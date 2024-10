Dotkliwe ceny. Koszty mieszkania i żywności windują inflację

Inflacja konsumencka wyniosła 4,9 proc. w ujęciu rocznym we wrześniu 2024 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,1 proc. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kw. 2024 r. w stosunku do II kw. 2024 r. wyniósł 101,6 (wzrost cen o 1,6 proc.)

„Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 4,9 proc. (przy wzroście cen usług - o 6,8 proc. i towarów - o 4,2 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,1 proc. (w tym usług - o 0,4 proc., a ceny towarów utrzymały się na tym samym poziomie)” - czytamy w komunikacie.

We wrześniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie m.in. mieszkania (o 0,4 proc.), odzieży i obuwia (o 1,9 proc.), żywności (o 0,2 proc.) oraz edukacji (o 4,5 proc.), które podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,1 pkt proc., 0,07 pkt proc., 0,05 pkt proc. i 0,04 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 2,7 proc.) oraz rekreacji i kultury (o 0,6 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,24 pkt proc. i 0,04 pkt proc., podano także.

„W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie m.in. mieszkania (o 8 proc.), żywności (o 4,7 proc.) oraz restauracji i hoteli (o 7,4 proc.) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 2,04 pkt proc., 1,17 pkt proc. i 0,42 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 1,5 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 1,8 proc.) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,13 pkt proc. i 0,07 pkt proc.” - czytamy dalej.

Kwartalny wzrost także bardzo odczuwalny

Według GUS skaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kw. 2024 r. w stosunku do II kw. 2024 r. wyniósł 101,6 (wzrost cen o 1,6 proc.).

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kw. 2024 r. w stosunku do II kw. 2024 r. wyniósł 99,4 (spadek cen o 0,6 proc.). Podany wskaźnik wzrostu cen służy celom określonym w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, podano w komunikacie.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2024 r. w stosunku do września 2018 r. wyniósł 147,7 (wzrost cen o 47,7 proc.). Podany wskaźnik służy ocenie czy powszechne towarzystwo emerytalne będzie mogło wycofać środki zgromadzone na rachunku rezerwowym w ostatnim dniu roboczym października 2023 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I-III kwartału 2024 r. w stosunku do I-III kwartału 2023 r. wyniósł 103,3 (wzrost cen o 3,3 proc.). Podany wskaźnik służy do corocznej waloryzacji normatywu spłaty kredytu mieszkaniowego.

Ostateczny odczyt inflacji we wrześniu 2024 r. wyniósł 4,9 proc. r/r i był zgodny ze wstępnym szacunkiem. Aktualne prognozy rynkowe wskazują, że dodatnia dynamika wzrostu cen będzie utrzymywać się do okolic I kwartału 2025 r., kiedy powinien pojawić się szczyt inflacji.

Analityk: szczyt inflacyjny w I kwartale 2025 r.

Wysokość inflacji w szczycie będzie zależeć od wdrożonych działań osłonowych na 2025 r., które poznamy bliżej końca bieżącego roku. W międzyczasie w listopadzie poznamy projekcję inflacji NBP, który przybliży kształtowanie się szczytu inflacji w nadchodzących miesiącach - ocenia Jan Karczewski, Dyrektor ds. Klientów Strategicznych Michael / Ström Dom Maklerski.

Konsensus rynkowy zakłada, że pierwszych obniżek stóp procentowych powinniśmy doświadczyć wiosną 2025 r. - prognozuje analityk Michael / Ström Dom Maklerski.

„Wrzesień to szósty z kolei miesiąc wzrostu inflacji. Szczególnie zauważalny jest dalszy wzrost cen usług, który w połączeniu z rosnącymi wynagrodzeniami może znacząco utrudniać szybsze ograniczenie inflacji. Kolejnym czynnikiem napędzającym wzrost cen od połowy roku jest częściowe uwolnienie cen energii, co dodatkowo wzmaga presję inflacyjną. Przewidujemy, że inflacja pozostanie na poziomie 4-5 proc, do końca roku, z możliwym szczytem blisko 6 proc. w I kwartale 2025 roku. W późniejszym okresie oczekujemy stopniowego spadku inflacji _- skomentowali dane analitycy platformy inwestycyjnej Portu.

Wobec tego spodziewamy się, że Rada Polityki Pieniężnej będzie kontynuować restrykcyjną politykę, a ewentualne obniżki stóp procentowych mogą nastąpić dopiero w drugim kwartale 2025 roku - przewidują analitycy platformy inwestycyjnej Portu” .

ISBnews, materiały prasowe, sek

