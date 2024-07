Polska ma na to dwa miesiące. Chodzi o ładowarkę

Komisja Europejska przeszła do kolejnego etapu procedury naruszenia prawa unijnego wobec Grecji i Polski. Chodzi o brak wdrożenia przepisów dotyczącej uniwersalnej ładowarki. Jeśli nasz kraj się nie dostosuje, Bruksela może skierować sprawę do TSUE.

Nowe przepisy UE wprowadzają obowiązkowy port ładowania typu USB-C dla wielu urządzeń elektronicznych. Od 28 grudnia 2024 r. uniwersalna ładowarka ma mieć zastosowanie do wszystkich telefonów komórkowych, tabletów, aparatów cyfrowych, słuchawek nausznych, zestawów słuchawkowych, przenośnych głośników, konsoli do gier wideo, czytników e-booków, słuchawek dousznych, klawiatur, myszy i przenośnych systemów nawigacyjnych. Od 28 kwietnia 2026 r. także do laptopów.

Decyzja ta została wprowadzona w następstwie zmiany dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych.

„Termin wprowadzenia zapisów nowej dyrektywy do prawa krajowego upłynął 28 grudnia 2023 r. Grecja i Polska nadal nie zgłosiły swoich środków krajowych wdrażających dyrektywę” - podała KE.

Oba państwa te mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i dostosowanie się do dyrektywy. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)/bz

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Zabiorą? Obiecany zasiłek pogrzebowy 6450 zł, jest 4000 zł

NATO brakuje amunicji, bo tylko Polacy produkują trotyl

Aż 25 tys. zł miesięcznie. Praca od zaraz

Pompy ciepła w opałach

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj: