Niemcy: Radykalna prawica przyciąga młodzież

Coraz więcej młodych ludzi w Niemczech deklaruje poparcie dla prawicowo-narodowej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD), wynika z badania „Jugend in Deutschland 2024”.

Jak donoszą niemieckie media, 22 procent obywateli RFN w wieku od 14 do 29 lat zagłosowałoby na AfD, gdyby wybory do Bundestagu odbyły się teraz. To ponad dwa razy więcej niż dwa lata temu. W 2022 r. popierało AfD 9 procent, w ubiegłym roku - 12 procent.

Chadecja na drugim miejscu

Chadecja CDU/CSU zajmuje drugie miejsce z 20 procentami. Kolejne miejsca zajmują Zieloni (18 procent), SPD (12 procent), FDP (8 procent), Lewica (7 procent), lewicowy Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW, 5 procent) i „inne partie” (7 procent). 25 procent respondentów nie było w stanie podjąć decyzji, a 10 procent stwierdziło, że nie weźmie udziału w głosowaniu, pisze portal dziennika „Tagesspiegel”.

TikTok dominuje

Media społecznościowe zostały wymienione przez 57 procent respondentów jako najważniejszy kanał informacyjny dla wiadomości i polityki. Strony internetowe z wiadomościami oraz programy telewizyjne zajmują drugie miejsce (38 procent). Ponad 58 procent respondentów popierających AfD regularnie korzysta z TikToka.

W ankiecie zapytano również młodych ludzi o to, co budzi ich niepokój. Najczęstszą odpowiedzią było zaniepokojenie inflacją (65 proc.), a następnie wojną w Europie i na Bliskim Wschodzie (60 proc.), kwestie mieszkaniowe (54 proc.) oraz podziały społeczne i zmiany klimatyczne (po 49 proc.).

