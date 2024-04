Widzi hasła i loginy. Uważaj na publiczną sieć Wi-Fi!

Publiczna sieć Wi-Fi jest coraz popularniejsza. Korzysta z niej niemal każdy użytkownik smartfona. Jednak czy zdajemy sobie sprawę z tego, że publiczna sieć Wi-Fi może być fałszywa?

Po to, aby uświadomić ludziom, z jakim problemem trzeba się mierzyć, ruszyła kolejna odsłona kampanii „Bankowcy dla CyberEdukacji”: UWAŻAJ NA PUBLICZNĄ SIEĆ WIFI!

Nie z tobą takie numery! Cyberprzestępca bez szans

Powstał cykl krótkich filmów - popularni artyści, którzy wzięli udział w przedsięwzięciu, opowiadają, jak w sposób świadomy, odpowiedzialny i bezpieczny korzystać z cyfrowej rzeczywistości.

Czy wiesz, że publiczna sieć Wi-Fi może być fałszywa? – pyta na jednym z filmów aktorka Daria Widawska.

„I z taką fałszywą siecią miał do czynienia mój znajomy. Cyberprzestępcy przejęli jego hasła i dane osobowe, a to już prosta droga do wzięcia np. pożyczki. Fałszywe sieci Wi-Fi są bardzo podstępne. Trudno się zorientować, że wpadliśmy w pułapkę. Przejmują cały nasz ruch w Internecie. Widzą witryny, hasła, loginy i pobierają te informacje, z których mogą skorzystać. A to już prosta droga do utraty pieniędzy. Kradną nasze dane osobowe. Kradną naszą tożsamość” – opowiada aktorka.

Związek Banków Polskich, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa i banki we współpracy z policją działają wspólnie przeciwko cyberzagrożeniom.

Kampania „Bankowcy dla CyberEdukacji” ma zwrócić uwagę społeczeństwa na ryzyko związane z korzystaniem z internetu oraz przekazać praktyczne wskazówki, jak chronić swoje dane.

Związek Banków Polskich, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa i banki we współpracy z Policją apelują:

• Uważaj na fałszywe sieci Wi-Fi

• Chroń swoje dane

• Stosuj zasadę ograniczonego zaufania do publicznych sieci Wi-Fi

• Korzystając z publicznych sieci, unikaj podawania danych osobowych

• Jeśli nie musisz, nie korzystaj z bankowych aplikacji w publicznych sieciach Wi-Fi

• Korzystaj z bezpiecznej sieci operatora komórkowego

• Więcej informacji o cyberbezpieczeństwie szukaj we własnym banku

bz

