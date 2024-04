Inflacja ruszy w górę! To efekt działań rządu

Kwiecień to prawdopodobnie ostatni miesiąc, kiedy wzrost cen nie przekraczał 3,5 proc. - ocenili ekonomiści Konfederacji Lewiatan w komentarzu do danych o inflacji. W kwietniowym szacunku GUS widać skutek powrotu stawki VAT na żywność z 0 do 5 proc. - dodali.

Według szybkiego szacunku w kwietniu 2024 r. ceny wzrosły o 2,4 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku oraz o 1 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny. W marcu inflacja wyniosła 2 proc.

Co dalej?

„Inflacja nadal pozostaje w środku celu Narodowego Banku Polskiego. Kwiecień to prawdopodobnie ostatni miesiąc, kiedy wzrost cen nie przekraczał 3,5 proc.” - ocenili ekonomiści Konfederacji Lewiatan.

Efekt powrotu VAT

Zdaniem ekspertów w kwietniowym szacunku GUS widać skutek powrotu stawki VAT na żywność z 0 do 5 proc. W ciągu miesiąca ceny żywności wzrosły o 2,1 proc., ale impet podwyżek został wytrącony po pierwsze przez dość stabilny i mocny złoty, a po drugie przez spadek cen żywności na wielu rynkach - zaznaczyli ekonomiści Lewiatana.

„Impet został wytrącony przez prawdopodobnie stabilną i umocnioną polską walutę oraz walkę lub konkurencyjność przedsiębiorstw, które nie zdecydowały się w pełnej skali podnieść cen niektórych produktów spożywczych” - podkreślono w komentarzu.

Cel inflacyjny NBP wynosi 2,5 proc. z przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc.

PAP/ as/