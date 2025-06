Więcej niż mecz - sport, który łączy i buduje wspólnotę

Rok spółdzielczości to czas, kiedy warto przypomnieć, że prawdziwa siła sportu nie tkwi wyłącznie w wynikach i stadionowej euforii, ale w wartościach, które niesie: współpracy, odpowiedzialności i solidarności. Dokładnie tych samych, na których od dekad opiera się ruch spółdzielczy.

Fundacja Stefczyka, wspierająca Akademicki Klub Piłki Ręcznej AZS AWF Biała Podlaska, ukazuje, jak spółdzielcze dziedzictwo może ożywiać lokalny sport. Działając z dala od medialnego zgiełku, klub ten udowadnia, że prawdziwa pasja i determinacja rozwijają się najlepiej w atmosferze wspólnoty.

Partnerstwa na lata - siła prawdziwego wsparcia

W czasach, gdy sponsoring często sprowadza się do liczby wyświetleń i zasięgów, Fundacja Stefczyka przywraca sens długofalowego wsparcia. Współpraca z AZS AWF to nie tylko finansowanie sprzętu czy wyjazdów na zawody. To inwestycja w ludzi, w ich rozwój, pasje i szansę na połączenie edukacji ze sportem.

Biała Podlaska to miasto oddalone od sportowych centrów medialnych, ale pełne energii i lokalnej dumy. Klub AZS AWF to jeden z fundamentów tej wspólnoty. Łącząc tradycję akademicką z nowoczesnym podejściem do treningu i wychowania młodzieży, staje się on nie tylko miejscem rywalizacji, ale przestrzenią formowania charakterów.

Sport, który buduje wartości

W Białej Podlaskiej nie ma transmisji telewizyjnych, ale jest coś ważniejszego: wspólnota. Klub AZS AWF kształtuje nie tylko zawodników, ale i obywateli - odpowiedzialnych, zaangażowanych, z zasadami. Młodzi ludzie uczą się tu współpracy, pokory wobec wysiłku, odpowiedzialności za zespół. Sport staje się nie tyle celem, co drogą. Drogą do dorosłości opartej na wartościach.

Fundacja Stefczyka daje możliwość regularnych treningów, wyjazdów na zawody, zakupu sprzętu sportowego. To codzienna, systematyczna praca, która buduje nie tylko formę fizyczną, ale także społeczne kompetencje młodych ludzi.

Spółdzielczy duch w sporcie

Rok Spółdzielczości inspiruje, by dostrzec w sporcie coś więcej niż tylko widowisko. Może być przestrzenią kształtowania charakterów i budowania wspólnoty. Spółdzielczość działa nie tylko w finansach czy edukacji, ale także na boisku.

Współpraca z mniejszymi ośrodkami, takimi jak Biała Podlaska, to przykład autentycznego działania zakorzenionego w lokalnej wspólnocie. Zamiast gonić za medialnym rozgłosem, spółdzielczość inwestuje w stabilność i rozwój. Udowadnia, że zaangażowanie w sport może być także misją - ukierunkowaną na dobro wspólne, a nie wyłącznie na korzyści wizerunkowe.

Partnerem artykułu jest FUNDACJA IM. FRANCISZKA STEFCZYKA