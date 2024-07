Zakrwawiony Trump jako gadżet: Sprzedają już koszulki!

Koszulki z napisami „Kuloodporny”, „Legendy nigdy nie umierają”, „Walcz o Amerykę” oraz ze zdjęciem postrzelonego Donalda Trumpa pojawiły się w sklepach internetowych na całym świecie już kilka godzin po sobotnim nieudanym zamachu w Pensylwanii. Ich ceny wahają się od 30 do 150 zł.

Zakrwawiona twarz byłego prezydenta USA pojawiła się na koszulkach, kubkach, naklejkach a nawet na ubraniach dla psów. Trafiły one do sprzedaży w sklepach internetowych w USA, Chinach oraz Europie zaledwie kilka godzin po zdarzeniu. Najczęściej widnieje na nich zdjęcie wykonane przez fotografa Associated Press Evana Vucciego. Przedstawia ono rannego Trumpa z zaciśniętą pięścią, który schodzi ze sceny otoczony agentami Secret Service. Nad nimi powiewa amerykańska flaga.

Koszulki z Trumpem robią furrorę / autor: PAP/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Trump made in China

Jak powiadomił hongkoński dziennik „South China Morning Post”, koszulki z Trumpem pojawiły się w sprzedaży w chińskich sklepach internetowych, m.in. na platformie Taobao, już dwie godziny po ataku.

„Umieściliśmy koszulki w sklepie internetowym, kiedy tylko zobaczyliśmy wiadomość o strzelaninie. Chociaż nie zdążyliśmy jeszcze ich wyprodukować, w ciągu trzech godzin odnotowaliśmy już ponad 2 tys. zamówień z Chin i USA” – powiedziała Li Jinwei, sprzedająca towary na Taobao. Jak dodała, wyprodukowanie koszulki z wizerunkiem Trumpa zajmuje w chińskiej fabryce około pół minuty.

Koszulki pojawiały się także w amerykańskich sklepach. Widnieją na nich zdjęcia Trumpa wykonane podczas zamachu oraz napisy: „Nie możesz zabić Trumpa”, „Jeśli zamierzasz podejść do króla, lepiej nie spudłuj”, „Strzelanie (do mnie) czyni mnie mocniejszym”, „Draśnięty, niewzruszony”.

Zysk na kampanię

Znani w USA twórcy komediowi Hodge Twins zamieścili na platformie X zdjęcie koszulki z portretem zakrwawionej twarzy byłego prezydenta i napisem „Walcz! Walcz! Walcz!”. Zapowiedzieli, że „100 proc. zysków ze sprzedaży tej koszulki zostanie przeznaczonych na kampanię Trumpa”.

Na platformie sprzedażowej eBay pojawiły się także egzemplarze gazet „New York Times” i „Los Angeles Times” z niedzieli, gdzie na pierwszych stronach widniało zdjęcie Vucciego. Ich cena to około 100 zł.

Symboliczne zdjęcie

Media uznały zdjęcie Vucciego za symboliczne, dopatrując się w nim podobieństwa do historycznego zdjęcia wykonanego w 1945 roku na japońskiej wyspie Iwo Jima. Fotograf wojenny Joe Rosenthal sfotografował wówczas sześciu żołnierzy, którzy wznoszą sztandar na górze Suribachi. Za to zdjęcie otrzymał nagrodę Pulitzera.

Nie tylko T-shirty - można nabyć także kubki z wizerunkiem rannego kandydata / autor: PAP/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Chińskie firmy już przygotowują się do listopadowych wyborów prezydenckich w USA, produkując gadżety promujące obu kandydatów, Trumpa i Joe Bidena. Li Jinwei stwierdziła, że na Taobao jest więcej produktów związanych z Trumpem, gdyż - jej zdaniem - ma on większą szansę na wygraną i cieszy się popularnością wśród chińskich internautów.

