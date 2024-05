Rosja uderza w ukraińską energetykę

Połowa systemu energetycznego Ukrainy została uszkodzona w wyniku ataków sił rosyjskich – oświadczył ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba w wywiadzie dla magazynu „Foreign Policy”.

Jak podkreślił, prawdziwą zmorą tej wojny są rosyjskie pociski balistyczne.

„Ostatnio są one używane głównie do niszczenia naszej infrastruktury energetycznej. Śmiem twierdzić, że gdyby inny kraj doznał zniszczeń energetyki w takiej skali, wyglądałby dużo gorzej niż Ukraina. My się trzymamy, bo dużo się nauczyliśmy” – oznajmił Kułeba.