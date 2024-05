Polacy polubili BLIK

W pierwszym kwartale wykonano 518 mln transakcji BLIKiem, czyli o 39 proc. więcej niż rok wcześniej. Łączna wartość wszystkich transakcji wyniosła 73,9 mld zł. Z BLIKa regularnie korzysta 16,3 mln użytkowników.

Według Moniki Król, wiceprezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIK, obserwowany z kwartału na kwartał wzrost liczby transakcji świadczy m.in. o zwiększającej się „gotowości do korzystania z nowoczesnych rozwiązań finansowych”.

5 milionów transakcji dziennie

Jak wyliczała wiceprezes Król, 51,1 proc. wszystkich transakcji w I kw. br. zostało wykonanych w kanale e-commerce, a 25,5 proc. w kanale P2P (przelewy od jednej osoby do drugiej). 12,7 proc. transakcji BLIKiem wykonano w terminalach płatniczych z użyciem kodu, 7,6 proc. bezdotykowo, a 3,1 proc. - w bankomatach.

W kanale e-commerce wykonanych zostało 264,9 mln transakcji (wzrost o 28 proc. rok do roku), a łączna wartość transakcji BLIKiem online wyniosła 37,8 mld zł.

Z kolei z przelewów na telefon BLIK użytkownicy skorzystali 132 mln razy, co stanowi wzrost o 59 proc. r/r - podano w podsumowaniu wyników systemu płatności.

Wyliczono, że łączna wartość transakcji BLIKiem (we wszystkich kanałach ogółem) wyniosła w pierwszych trzech miesiącach tego roku 73,9 mld zł, co stanowi wzrost o 48 proc. rok do roku. Jak dodano, w pierwszym kwartale 2024 r. użytkownicy wykonywali średnio 5,7 mln transakcji dziennie, a rekordowego dnia odnotowano 8,9 mln płatności. Średnia kwota jednej transakcji to 143 zł - podano.

Nasz rekord transakcyjny w tym pierwszym kwartale tego roku to prawie 9 mln transakcji. Co ciekawe przypada on na dzień 8 marca i mam nadzieję, że ta zbieżność jest nieprzypadkowa - powiedziała Król podczas omawiania wyników.

Nie tylko w Polsce

Przypomniała, że BLIK koncentruje się obecnie przede wszystkim na Europie Środkowo-Wschodniej, szczególnie na Rumunii i Słowacji. Dodała, że operator BLIKa w Rumunii wciąż oczekuje na zgodę regulatora, a w Słowacji przeprowadził pierwszą transakcję demonstracyjną i czeka na uruchomienie płatności BLIK w pierwszym banku.

BLIK chce podbić Europę

Szczególnie skupiamy się na rozwoju usługi BLIK Płacę Później, którą w perspektywie kolejnych miesięcy zamierzamy udostępnić dla całego rynku e-commerce - wskazała Król.

BLIK to powszechny standard płatności mobilnych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności. Udziałowcami spółki PSP są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard.

