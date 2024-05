Tych bomb Izrael już nie otrzyma

Prezydent USA Joe Biden powiedział w środę, że dostawa bomb do Izraele na wojnę z Hamasem została wstrzymana , by nie zostały użyte do zabijania palestyńskich cywilów.

„W Gazie giną cywile w wyniku zrzucania tych bomb i innych sposobów ataków na skupiska ludności” – powiedział Joe Biden w wywiadzie dla CNN zapytany o bomby wysyłane do Izraela.

Wstrzymany transport

Szef Pentagonu Lloyd Austin powiedział w środę, że USA wstrzymały jeden transport amunicji dla Izraela w świetle zapowiadanych przez Izrael planów operacji wojskowej w Rafah w Strefie Gazy. Dodał, że jego resort dokonuje obecnie analizy dalszych transz.

Chodziło o szturm na Rafah

Austin potwierdził doniesienia mediów o wstrzymaniu dostawy amunicji dla Izraela podczas wysłuchania przed senacką podkomisją budżetową ds. obrony. Jak stwierdził, decyzja miała związek z zapowiadanymi przez Izrael planami szturmu na Rafah - ostatni bastion Hamasu, gdzie jednocześnie chroni się ponad milion palestyńskich cywilów.

„Od początku jasno mówiliśmy, że Izrael nie powinien przypuszczać dużego ataku na Rafah bez ochrony cywilów, którzy są na tym polu bitwy. I analizując sytuację, wstrzymaliśmy jeden transport amunicji” - powiedział Austin.

PAP/ as/