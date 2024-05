Agnieszka Pomaska obejmie resort aktywów państwowych?

Na piątek premier Donald Tusk zapowiedział rekonstrukcję rządu. Według informacji PAP szef klubu PSL Krzysztof Paszyk może zastąpić Krzysztofa Hetmana na funkcji ministra rozwoju i technologii; do resortu aktywów państwowych zamiast Borysa Budki może trafić Agnieszka Pomaska. Zmiany nastąpią również w MKiDN i MSWiA.

Rekonstrukcja rządu ma związek z wyborami do Parlamentu Europejskiego, w których o mandat europosła ubiega się czterech ministrów: szef MSWiA Marcin Kierwiński, minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz, szef MAP Borys Budka oraz szef MRiT Krzysztof Hetman. Premier oświadczył w środę w Sejmie, że rekonstrukcja będzie dotyczyła tylko czterech ministrów, którzy startują w wyborach do PE.

MSWiA: Siemoniak za Kierwińskiego

Jak wynika z informacji PAP, Marcina Kierwińskiego na funkcji szefa MSWiA najprawdopodobniej zastąpi obecny minister koordynator ds. służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Ministerstwo kultury: Paweł Kowal w miejsce Bartłomieja Sienkiwicza

Wśród kandydatów na stanowisko ministra kultury wymienia się marszałek Senatu Małgorzatę Kidawę-Błońską, obecnego wiceszefa resortu Andrzeja Wyrobca, wicemarszałek Sejmu Monikę Wielichowską oraz szefa sejmowej komisji spraw zagranicznych Pawła Kowala.

„Paweł Kowal raczej nie będzie chciał zmieniać stanowiska, ale zakładam, że jeżeli dostanie taką propozycję od premiera, to jej nie odrzuci” – mówi PAP źródło zbliżone do rządu.

Politycy KO pytani o kandydaturę Kidawy-Błońskiej podkreślają, że z pewnością ma zasługi dla kultury, ale „byłoby jej trochę szkoda”. „Pełni funkcję w Senacie i wydaje mi się, że ten układ dobrze się sprawdza” – oceniła w rozmowie z PAP Klaudia Jachira (KO). Główną przeszkodę stanowić może jednak konflikt interesów. Mąż marszałek Senatu - Jan Kidawa-Błoński – jest znanym reżyserem.

Ze źródeł zbliżonych do Ministerstwa Kultury docierają informacje, że Bartłomieja Sienkiewicza na stanowisku ministra zastąpi Wyrobiec. Doniesienia te potwierdziła w czwartek wiceministra kultury Joanna Scheuring-Wielgus.

MAP: Borys Budka zwolni miejsce dla Agnieszki Pomaskiej

Jak ustaliła PAP, szefową resortu aktywów państwowych po kandydującym do PE Borysie Budce może zostać posłanka KO Agnieszka Pomaska.

Resort rozwoju: poważnym kandydatem Krzysztof Paszyk

W wyborach do europarlamentu startuje też minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman (PSL), który otwiera listę Trzeciej Drogi w okręgu obejmującym Wielkopolskę. Z informacji PAP wynika, że kandydatów na jego następców jest dwóch: szef klubu PSL-TD Krzysztof Paszyk i obecny wiceszef resortu Jacek Tomczak. Paszyk pytany przez PAP, czy jest kandydatem na ministra, przyznał, że jest brany pod uwagę. „Decyzja jeszcze nie zapadła, a należy ona do prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza” - podkreślił.

Informacje te potwierdził minister infrastruktury Dariusz Klimczak, który ocenił w czwartek, że Paszyk jest najpoważniejszym kandydatem do objęcia resortu po Hetmanie.

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnił, że nikt z Lewicy nie będzie się starał o stanowisko ministra w resortach, z których szefowie odejdą do europarlamentu, ponieważ nikt z ministrów z tej formacji nie kandyduje do PE. „My tam się nie wybieramy” - podkreślił w rozmowie z PAP Gawkowski.

Z list Lewicy o mandat europosła ubiega się natomiast troje wiceministrów: wiceszefowa MKiDN Joanna Scheuring-Wielgus, wiceszef MS Krzysztof Śmiszek i wiceszef MSZ Andrzej Szejna.

Przewodnicząca klubu Lewicy Anna Maria Żukowska powiedziała PAP, że Lewica ma kilka kandydatur na zastępstwo za wiceministra rozwoju i technologii Krzysztofa Kukuckiego, który w wyborach samorządowych został wybrany na prezydenta Włocławka. „Wszystkie kandydatury to są byli bądź aktualni wiceprezydenci miast, które akurat zajmowały się programem budownictwa mieszkaniowego w swoich samorządach” - dodała. Tegoroczne wybory do PE w Polsce odbędą 9 czerwca będą wybierać 53 posłów do Parlamentu Europejskiego.

Edyta Roś, Agata Andrzejczak, Angela Getler, Daria Al Shehabi (PAP), sek

