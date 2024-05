Cała Ukraina bez prądu

Awaryjne wyłączenia prądu na terytorium całego kraju wprowadził w środę rano i wcześniej, we wtorek wieczorem ukraiński operator państwowy Ukrenerho. Przyczyną jest znaczący niedobór energii po rosyjskich atakach na elektrownie i spadek temperatury powietrza.

„Od godziny 6.40 do 9.00 (5.40 do 8.00 w Polsce) centrum dystrybucyjne Ukrenerho zastosowało kontrolowane wyłączenia awaryjne prądu dla odbiorców przemysłowych i indywidualnych we wszystkich regionach Ukrainy” – poinformowano na platformie społecznościowej Telegram.

W komunikacie wyjaśniono, że przyczyną jest zwiększenie deficytu energii, co nastąpiło w związku z obniżeniem temperatury powietrza oraz z uszkodzeniami infrastruktury, wywołanymi przez rosyjskie ostrzały.

W związku z ograniczeniami w dostawach we wtorek wieczorem światła nie było m.in. we Lwowie, o czym informował mer tego położonego niedaleko od granicy z Polską miasta, Andrij Sadowy.

„We Lwowie wprowadzono awaryjne wyłączenia energii elektrycznej. W chwili obecnej część miasta pozostaje bez prądu” – napisał mer.

Tymczasem Rosjanie kontynuują operację wojskową w okolicach Charkowa. Z intensywnie atakowanych terenów przygranicznych, na północy obwodu charkowskiego ewakuowano już około 8 tys. ludzi.

Rosja uczyni z Ukrainy „ziemię jałową”!

Szef wojskowych władz obwodowych Ołeh Syniehubow poinformował, że w ciągu ostatniej doby Rosjanie ostrzelali Charków sześciokrotnie, używając do tego rakiet S-300, pocisków UMBP D-30 oraz dronów uderzeniowych.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)/bz

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Kiedy ujrzymy „Husarza”? Jest decyzja!

Turów już nie zabiera wody Czechom

Wstrząs dla gamingu! PS Store i Steam znikną z Polski?

Przybywa odmów przyłączenia energii z OZE. Dlaczego?