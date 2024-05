Gruzja bliżej Moskwy

Unia Europejska potępiła władze Gruzji za przyjęcie ustawy o tzw. agentach zagranicznych. Uchwalenie przepisów negatywnie wpłynie na postępy kraju na drodze do członkostwa w UE - ostrzegła Bruksela i wezwała władze w Tbilisi do wycofania ustawy. Podobne oświadczenie wydały władze NATO.

Gruziński parlament przegłosował we wtorek budzącą kontrowersje ustawę mimo trwających od tygodni potężnych protestów w Tbilisi.

Gorąco w Gruzji! Będzie rewolucja?

Uchwalenie tej ustawy negatywnie wpływa na postępy Gruzji na drodze do UE. Wybór dalszej drogi leży w rękach Gruzji. Wzywamy gruzińskie władze do wycofania ustawy, dalszego zaangażowania na drodze do UE i przyspieszenia koniecznych reform wskazanych przez KE w dziewięciu krokach - podkreślili we wspólnym oświadczeniu szef unijnej dyplomacji Josep Borrell oraz komisarz ds. rozszerzenia Oliver Varhelyi.