1800 zł każdego miesiąca – dla tych bez pracy

Osobom w wieku przedemerytalnym, które cztery lata przed emeryturą straciły pracę, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca co miesiąc świadczenie w wysokości 1794,70 zł. Aby je otrzymać, należy spełnić kilka warunków oraz złożyć wniosek.

W Polsce wiek emerytalny dla kobiet rozpoczyna się w momencie ukończenia 60. roku życia, a dla mężczyzn w dniu ukończenia 65. roku życia. Jak się okazuje, jeżeli osoba została bezrobotna przed osiągnięciem wieku emerytalnego, wówczas ZUS przychodzi z pomocą i pod pewnymi warunkami wypłaca 1794,70 zł brutto każdego miesiąca.

Ochrona przedemerytalna

Mimo że z art. 39 Kodeksu Pracy jasno wynika, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę, jeżeli pracownikowi brakuje 4 lata do emerytury, to jednak może zdarzyć się tak, że utrata pracy następuje w przypadku likwidacji zakładu pracy lub na przykład w sytuacji, gdy pracownik musi zrezygnować z pracy, by zaopiekować się członkiem rodziny. W takich przypadkach, jeżeli kobieta ukończy 56. rok życia, a mężczyzna 61., mogą oni ubiegać się o tzw. świadczenie przedemerytalne.

Dla kogo świadczenie?

Dodatek ten przysługuje osobom, które w okresie 4 ostatnich lat przed przejściem na emeryturę straciły pracę. Aby otrzymywać takie świadczenie, trzeba przez okres 180 dni pobierać wcześniej zasiłek dla bezrobotnych, być zarejestrowanym w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna i w okresie pobierania zasiłku nie odmówić przyjęcia propozycji zatrudnienia.

Po spełnieniu powyższych warunków należy dopełnić formalności:

− udowodnić okresy składkowe i nieskładkowe,

− przedstawić świadectwa pracy,

− wypełnić wniosek ESP, który można złożyć poprzez platformę ZUS PUE lub uzupełniając go w punkcie informacyjnym, w sali obsługi klientów ZUS,

Przygotowany wniosek należy dostarczyć w terminie 30 dni od dnia wydania dokumentu potwierdzającego pobieranie zasiłku dla bezrobotnych.

Wysokość świadczenia podlega waloryzacji, podobnie jak emerytura czy renta. Od 1 marca 2024 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca 1794, 70 brutto miesięcznie.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Kara do 12 000 zł. Za brak ubezpieczenia OC

Rząd zdecydował ws. babciowego. Nie wszyscy otrzymają pieniądze

Westinghouse i Mostostal Kraków budują polski atom

jb