24 miliony IOSKU. Sprawdź stan swojego konta w ZUS!

ZUS zakończył proces corocznego udostępniania informacji o stanie konta ubezpieczonego za 2024 rok. Dostęp do niej można uzyskać za pośrednictwem platformy usług elektronicznych eZUS. Łącznie przekazał prawie 24 mln informacji.

*Informację o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU) otrzymuje co roku każda osoba urodzona po 1948 r., która kiedykolwiek była objęta ubezpieczeniami społecznymi i na jej koncie w ZUS została zapisana choćby jedna składka.

„W tym roku Zakład wygenerował łącznie ponad 23,96 mln IOSKU za 2024 rok i udostępnił na Platformie Usług Elektronicznych eZUS. Z całej puli dokumentów 11,3 mln informacji udostępnił osobom posiadającym profil na PUE/eZUS. Tych, którzy nie mają swojego indywidualnego konta na PUE/eZUS, zachęcam do założenia, tym bardziej że od 2020 roku Zakład nie wysyła już papierowych listów z informacją o stanie konta, chyba że poprosi o to klient” – poinformował cytowany w informacji prasowej rzecznik ZUS Karol Poznański.

Stan środków po ostatniej rocznej, czerwcowej waloryzacji składek

W IOSKU można sprawdzić stan środków po ostatniej rocznej, czerwcowej waloryzacji składek, które ubezpieczony zgromadził na koncie i subkoncie w ZUS do 31 grudnia 2024 r. Kwoty tam zapisane są podstawą obliczenia wysokości emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Rzecznik przekazał, że w wyniku czerwcowej waloryzacji stany kont i subkont ubezpieczonych zwiększyły się o 566,6 mld zł w porównaniu do 521,6 mld zł za 2023 rok. Składki i kapitał początkowy wzrosły o 14,41 proc., a środki na subkontach – o 9,49 proc.

Informacja o stanie konta dostępna jest na PUE ZUS w panelu „Ubezpieczonego”. Aby ją wyświetlić należy w menu po lewej stronie wybrać zakładkę „Informacje o stanie konta”, zaznaczyć 2024 rok, wejść w szczegóły, a następnie w podgląd. Informacja dostępna jest w formie pliku PDF.

