Od stycznia 800 plus wyłącznie dla ukraińskich uczniów

Sejm znowelizował ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, jaki toczy się na terytorium tego państwa. Ustawa przedłuża legalność pobytu w Polsce do końca września 2025 roku Ukraińców, którym nadano numer PESEL UKR oraz zapewnia kontynuację wypłaty świadczeń socjalnych i rodzinnych, m.in. 800 plus czy Dobry Start. Jednak dopiero po posłaniu dziecka do szkoły.

Ustawę przyjęto zdecydowaną większością głosów. Za zagłosowało ponad 380 posłów z KO oraz większość parlamentarzystów PiS, Polski 2050, PSL, Lewicy i Kukiz‘15. Przeciw byli posłowie Konfederacji oraz pięciu przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei 20 posłów z partii Jarosława Kaczyńskiego wstrzymało się od głosu.

Dokument podróży zastąpi paszport

Zgodnie z ustawą, osoby które opuściły Ukrainę w związku z wojną do końca września 2025 roku, nadal będą mogły legalnie mieszkać, pracować i uczyć się w Polsce. Kluczowe wydaje się rozwiązanie w sprawie paszportów, których wydawanie ukraińskie władze zawiesiły w przypadku mężczyzn w wieku poborowym (18-60 lat). Obecnie wyrobienie takiego dokumentu jest dla tej grupy osób możliwe jedynie na terytorium swojego kraju. Ma to oczywiście związek z mobilizacją.

Obywatele Ukrainy, którym upłynęła data ważności paszportu, obawiali się, że bez tego dokumentu nie będą mogli w Polsce legalnie pracować. Nowelizacja zmienia jednak sytuację, gdyż jedynym sposobem na potwierdzenie tożsamości przy ubieganiu się o przyznanie numeru PESEL UKR ma być okazanie ważnego dokumentu podróży. Potwierdzenie tożsamości z automatu umożliwia zainteresowanym legalne podjęcie pracy w naszym kraju.

Likwidacja części dopłat

Nowela likwiduje dofinansowanie noclegów i wyżywienia w małych ośrodkach pobytu zbiorowego, nakładając na wszystkie tego typu placówki obowiązek podpisywania umów z wojewodami. Uniemożliwia również od 1 lipca goszczenie obywateli Ukrainy w prywatnych mieszkaniach. Skasowane zostaje także jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł.

800 plus tylko dla uczących się dzieci

Przyjęte rozwiązania zapewniają także dostęp do świadczeń zdrowotnych, rodzinnych i socjalnych oraz do świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednocześnie wypłata pieniędzy z programów 800 plus i Dobry Start będzie uzależniona od realizowania obowiązku szkolnego.

Od 1 stycznia 2025 roku wszystkie ukraińskie dzieci przebywające w Polsce będą zobowiązane do nauki w przedszkolu lub szkole. I tu pojawia się problem – czy nasze, często przepełnione, placówki oświatowe udźwigną rzeszę dzieci, które nie uczęszczały do tej pory do szkoły. To może być nawet 150 tys. osób.

W nowelizacji wskazano też maksymalny 36-miesięczny okres, w którym uczniowie mogą uczestniczyć w dodatkowych bezpłatnych zajęciach z języka polskiego. Rozwiązanie dotyczy dzieci, które udział w zajęciach rozpoczęły w latach 2022/2023 i 2023/2024. Ustawą zajmie się teraz Senat.

