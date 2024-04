Ukraińcy w Polsce: pomoc na nowych zasadach

Powiązanie wypłat 800 plus i świadczenia dobry start z obowiązkiem szkolnym zakłada projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną. Projekt, który został we wtorek przyjęty przez rząd, przedłuża też do 30 września 2025 roku ochronę tymczasową Ukraińców.

O przyjęciu noweli poinformował wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

W ustawie wprowadzamy zmiany obecnie funkcjonujących przepisach, szczególnie w obszarze szkolnictwa. Wiele osób zgłaszało, że są pobierane świadczenia i od razu jest wyjazd na Ukrainę. Uszczelniamy system, robimy go bardziej przejrzystym - tłumaczył Kosiniak-Kamysz.

Projekt zawiera m.in. powiązanie wypłat świadczenia 800 plus i świadczenia „Dobry start” z obowiązkiem szkolnym. Zgodnie z propozycją, świadczenia to otrzymają osoby zamieszkujące z dzieckiem na terytorium RP tylko wtedy, gdy dziecko chodzi o szkoły, chyba że obowiązek ten go już nie dotyczy lub został mu odroczony.

200 tysięcy ukraińskich dzieci z prawem do 800 plus

Ocenia się, że do polskich szkół chodzi około 200 tysięcy ukraińskich dzieci, natomiast nie wiadomo do końca, ile z nich pozostaje poza polskimi placówkami, czyli uczy się w systemie ukraińskim.

Będziemy wspierać obywateli Ukrainy, którzy musieli uciekać przed wojną i schronili się w Polsce, ale oczekujemy też jasnych i wyraźnych reguł. To wszystko jest w ustawie, którą dzisiaj przyjęliśmy - zapewniał Kosiniak-Kamysz.

Projektowana nowelizacja ustawy przedłuża też ochronę tymczasową dla Ukraińców uciekających przed wojną.

Ochrona ta została wprowadzona decyzją wykonawczą Rady (UE) z 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców. Projekt zakłada, że pobyt obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL UKR, będzie legalny do 30 września 2025 roku.

Ustawa, z wyjątkiem niektórych przepisów, miałaby wejść w życie z dniem 1 lipca 2024 r.

Od tego dnia, zgodnie z projektem, zacznie się wygaszanie części świadczeń. Od 1 lipca finansowanie wsparcia w postaci zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy, będących w szczególnie trudnej sytuacji, będzie możliwe jedynie na podstawie podpisanej umowy z właściwym miejscowo wojewodą lub organem samorządowym, działającym na polecenie wojewody. Zmienią się także zasady partycypacji w kosztach pobytu i wyżywienia w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania tak, aby pobieranie należnych dopłat było bardziej efektywne niż obecnie.

Projekt zakłada także wygaszenie świadczeń pieniężnych związanych z rekompensatą kosztów pobytu i wyżywienia uchodźców wojennych, ponoszonych przez właścicieli lokali prywatnych.

