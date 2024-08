Komu Tusk nakazał „przeprosić i siedzieć cicho”?

Premier Donald Tusk zwrócił się w sobotę na platformie X do „wszystkich patronów i inicjatorów (inwestycji) Nord Stream 1 i 2. Wywołał tym falę komentarzy.

**Co premier Donald Tusk polecił „wszystkim patronom i inicjatorom (inwestycji) Nord Stream 1 i 2„.

Wpis premiera skomentował Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. „Zła wiadomość dla adresatów: w Polsce panuje w tej sprawie jednomyślność” - napisał na portalu X, kończąc swój wpis emotikonem mrużącym oko.

Szkoda, że Pan premier , nie był takim przeciwnikiem Nord Stream1 i 2 w czasie swoich rządów w latach 2008-14 i w czasie przewodniczenia Radzie Europejskiej w latach 2014-2019. Gdyby nie ta rusko-niemiecka inwestycja, to pewnie nie doszłoby do agresji Rosji na Ukrainę – napisał na platformie X poseł PiS dr Zbigniew Kuźmiuk.

Projekcja, czyli inaczej przeniesienie, to mechanizm obronny, w ramach którego jednostka przypisuje innym ludziom swoje własne myśli, uczucia czy cechy charakteru. Innymi słowy, projektujemy na innych to, co sami w sobie dostrzegamy lub nie chcemy dostrzec – wskazał z kolei były wicemarszałek Senatu sen. Marek Pęk z PiS.