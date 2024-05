NBP kupuje złoto. Rezerwy coraz większe

NBP zwiększył w kwietniu zasoby złota do 11,682 mln uncji z 11,532 mln uncji - wynika z bazy danych NBP.

Ostatni raz NBP zwiększy zasoby kruszcu w listopadzie ubiegłego roku.

Glapiński kupił przez rok 130 ton złota

NBP rozpoczął zwiększanie rezerw złota w połowie 2019 r., gdy skokowo podwyższył jego zasoby do 7,336 mln uncji.

Złoto Glapińskiego! NBP ma 8,5 mld rezerw więcej

Bank centralny ma w planach zwiększenie udziału złota do 20 proc. całości rezerw walutowych. Ma to nastąpić do 2025 r. Jak tłumaczył w styczniu na konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński, „kraje bogate, kraje bezpieczne mają ok. 20 proc. rezerw walutowych w złocie i my też powinniśmy tyle mieć”.

PAP Biznes/bz

