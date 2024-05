„Ale wstyd”! Elon Musk o decyzji prezydenta Warszawy

Miliarder i guru biznesu Elon Musk Elon Musk na platformie X (należącej zresztą do niego samego) skomentował rozporządzenie prezydenta stolicy Polski dotyczące “świeckości urzędów”, którego celem jest “nieeksponowanie krzyży” w przestrzeni publicznej – informuje portal Stefczyk.info.

Religijna krucjata jednego z liderów Platformy Obywatelskiej była szeroko opisywana w mediach w Polsce i za granicą.

Do pomysłu włodarzy stolicy odniósł się także bardzo popularny influencer Ian Miles Cheong, który napisał na portalu X: “Poland is becoming extremely woke”, co można przetłumaczyć jako: “Polska staje się ekstremalnie lewicowa”.

Słowa Cheonga, którego konto obserwuje ponad milion osób, wywołały bardzo dużą reakcję w sieci.

Wpis skomentował nawet właściciel portalu X, Elon Musk:

Bezwstydnie kopiują głupie rzeczy z Ameryki. Ale wstyd – napisał miliarder.

Rafał Trzaskowski / autor: Fratria / LK

»» Więcej o sprawie czytaj na portalu Stefczyk.info: w publikacji Potężna kompromitacja prezydenta Trzaskowskiego. Miliarder Elon Musk skomentował jego pomysły

Oprac. sek

»» O działaniach Rafała Trzaskowskiego jako prezydenta stolicy czytaj tutaj:

Trzaskowski nie chce CPK. Będzie straszył Niemców Modlinem

Trzaskowski obiecuje schrony w Warszawie

60 proc. warszawiaków za… płatnym parkowaniem na okrągło