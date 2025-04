ARP: w lutym br. spadki produkcji i sprzedaży węgla

W lutym br. miesięczne wydobycie węgla kamiennego z polskich kopalń było o 457 tys. ton niższe niż w styczniu br. - wynika z danych Agencji Rozwoju Przemysłu. Sprzedaż spadła o 718 tys. ton. W drugim miesiącu br. produkcja węgla wyniosła 3,569 mln ton, a sprzedaż 3,537 mln ton.

W styczniu br. miesięczna produkcja węgla sięgnęła 4,026 mln ton, a miesięczna sprzedaż 4,255 mln ton. Przed rokiem, w lutym 2024 r., wyprodukowano 3,717 mln ton węgla, a sprzedano 3,236 mln ton.

W poprzednich latach zima była okresem wyraźnego sezonowego wzrostu wydobycia i sprzedaży.

We wrześniu 2024 r. produkcja węgla w polskich kopalniach wyniosła 3,454 mln ton, w październiku wzrosła do 4,171 mln ton, by w listopadzie spaść do 3,893 mln ton, a następnie w grudniu do 3,852 mln ton. W styczniu br. wzrosła natomiast do 4,026 mln ton.

Sprzedaż we wrześniu ub. roku wynosiła 3,426 mln ton, w październiku 3,805 mln ton, w listopadzie 4,001 mln ton, w grudniu 4,216 mln ton i w styczniu br. 4,255 mln ton.

Stan zwałów

Sytuacja przekłada się m.in. na stan przykopalnianych zwałów. We wrześniu leżało na nich 5,530 mln ton niesprzedanego surowca, w październiku rekordowe w ostatnich latach 5,861 mln ton, w listopadzie 5,743 mln ton i w grudniu 5,360 mln ton. W styczniu br. stan zwałów wyniósł 5,088 mln ton. W lutym po raz pierwszy od marca ub. roku spadł poniżej 5 mln ton - do 4,948 mln ton.

Zatrudnienie w sektorze

Zatrudnienie w sektorze wyniosło na koniec lutego br. 73230 osób, podczas gdy na koniec stycznia br. było to 73847 osób, a na koniec lutego 2024 r. - 76052 tys.

Sprzedaż

W całym 2024 r. polskie kopalnie wydobyły prawie 44 mln ton węgla kamiennego, o 4,3 mln ton mniej niż w 2023 r. Sprzedaż wyniosła 42,5 mln ton, o 3,7 mln ton mniej rok do roku. W 2023 r. wydobycie wyniosło 48,3 mln ton, wobec ponad 52,8 mln ton w 2022 r. Węgla w 2023 r. sprzedano ok. 46,2 mln ton, wobec ok. 52,4 mln ton w 2022 r.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Już drążą tunel! Rewolucja kolejowa na południu Polski

Marcowa inflacja wciąż dotkliwie wysoka

Efekt Tuska: lawina zwolnień grupowych!

»»Migranci w Polsce - mieszkańcy Zambrowa boją się wychodzić z domów – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24