Rafako – reaktywacja?

Polimex chce przystąpić do spółki z ARP i TF Silesia w celu przejęcia wybranych aktywów Rafako - poinformowała w piątek Agencja Rozwoju Przemysłu.

„Agencja Rozwoju Przemysłu, Polimex Mostostal oraz Towarzystwo Finansowe Silesia przystępują do wspólnego projektu zakładającego wykorzystanie potencjału majątku Rafako” - napisała Agencja w komunikacie.

Dodała, że aktualnie *trwa opracowywanie modelu biznesowego zakładającego wejście w nowe i strategiczne dla rozwoju gospodarczego sektory. W komunikacie opublikowanym przez Polimex Mostostal napisano z kolei, że zawarta warunkowa umowa inwestycyjna zakłada, że Polimex, ARP i TF Silesia przystąpią do spółki utworzonej przez jeden z tych podmiotów i obejmą udziały w podwyższonym kapitale zakładowym do wysokości 9 mln zł każda. Ta spółka miałaby podjąć działania w celu przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wybranych aktywów Rafako.

„W drodze przystąpienia do spółki, a następnie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, zaangażowanie finansowe emitenta w spółce nie przekroczy 9,15 mln zł” - podał Polimex.

Jak podano, zadaniem spółki będzie podjęcie działań nakierowanych na przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wybranych aktywów spółki Rafako w upadłości w celu wykorzystania ich potencjału w prowadzeniu działalności gospodarczej.

W marcu br. Ministerstwo Aktywów Państwowych przekazało PAP, że szuka dla Rafako rozwiązań, by firma mogła nadal funkcjonować. Resort przyznał wtedy, że Agencja Rozwoju Przemysłu uczestniczy w rozmowach z potencjalnym inwestorem ws. przejęcia spółki i stworzenia modelu jej finansowania. Zapewnil tez, że od dłuższego czasu dostrzega konieczność podjęcia skutecznych działań w celu m.in. ustabilizowania sytuacji Rafako. Ponieważ jednak MAP nie dysponuje instrumentami umożliwiającymi bezpośrednie wsparcie podmiotów w trudnej sytuacji, zwróciło się do ARP oraz PFR o przedstawienie możliwości ew. wsparcia Rafako.

Ministerstwo przypomniało wtedy, że przeprowadzone jeszcze w 2024 r. rozmowy i przedstawione propozycje nie pozwoliły osiągnąć porozumienia, z uwagi na brak akceptacji ze strony zarządu Rafako oraz głównych akcjonariuszy i wierzycieli spółki. „W obecnej sytuacji, prowadzony jest przez ARP dialog z syndykiem w celu przywrócenia długofalowej i stałej zdolności Rafako do konkurowania na rynku. W ramach wielopoziomowych działań ARP uczestniczy w rozmowach z potencjalnym inwestorem w kwestii przejęcia spółki oraz stworzenia efektywnego modelu finansowania” - zapewnił resort aktywów.

23 stycznia br. syndyk Rafako poinformował o przeprowadzeniu do końca lutego br. zwolnień grupowych, obejmujących do 699 pracowników spółki. Stało się to z powodu złej sytuacji ekonomicznej spółki, wydanie przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości, konieczności likwidacji zakładu pracy, w tym likwidacji stanowisk pracy, a także brak innych możliwości prowadzenia działalności przez spółkę lub wykorzystania jej zasobów.

Sąd Rejonowy w Gliwicach wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Rafako 19 grudnia ub. roku (stało się ono prawomocne 21 stycznia).

Zarząd Rafako złożył wniosek o ogłoszenie upadłości 26 września 2024 r., wskazując na brak możliwości uzgodnienia z kluczowymi wierzycielami szczegółowych zasad konwersji zobowiązań spółki na akcje w podwyższonym kapitale zakładowym lub alternatywnego scenariusza dalszej restrukturyzacji zobowiązań spółki, które pozwoliłyby na redukcje zadłużenia. To według Rafako mogłoby pozwolić firmie odzyskać zdolność pozyskania finansowania zewnętrznego na realizację przyszłych zamówień.

We wrześniu ub. roku zarząd Rafako tłumaczył, że do utraty płynności finansowej i konieczności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości doprowadziło wypowiedzenie przez JSW Koks mediacji prowadzonych z Rafako przed Prokuratorią Generalną i pobranie z kaucji gwarancyjnej 20 mln zł wraz z żądaniem wypłaty 35 mln zł gwarancji.

Umowa JSW Koks z Rafako dotyczyła budowy kogeneracyjnego bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym o mocy ok. 32 MW elektrycznych oraz 37 MW cieplnych. JSW Koks tłumaczyła swe działania znacznym przekroczeniem przez Rafako terminów i kosztów kontraktu.

PAP, sek

