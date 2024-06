Dezubekizacja do śmieci: Sądy zwracają miliardy

MSWiA przegrało ponad 90 proc. spraw dotyczących ustawy dezubekizacyjnej - pisze w piątek „Rzeczpospolita”.

Jak informuje „Rz”, w ubiegłym roku Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA musiał wypłacić w wyniku przegranych ponad 9 tys. procesów z emerytowanymi funkcjonariuszami służb mundurowych 1 mld 460 mln zł.

Sądy cofają „dezubekizację”

Gazeta wskazuje, że według szacunków resortu sądy mają do rozpatrzenia ok. 12 tys. kolejnych indywidualnych spraw we wszystkich instancjach. Przegrana - jak czytamy - spowoduje, że państwo będzie musiało oddać między 2,6 mld a 3 mld zł. „Rzeczpospolita” wyjaśnia, że to wyrównanie rent i emerytur z ostatnich siedmiu lat, zmniejszonych ustawą dezubekizacyjną.

„Przegrywamy ponad 90 proc. spraw, w części z nich nie składamy apelacji lub się z niej wycofujemy po analizie akt danej sprawy” – mówi „Rzeczpospolitej” wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szopiński.

Kolejne procesy

Gazeta zwraca uwagę, że kwoty zwracane emerytom powinny być znacznie wyższe, bo nie ma w nich odsetek za stracone lata – sądy jednak wydają tylko postanowienia uchylające decyzję MSWiA z 2017 r.

Jak zaznacza „Rz”, postępowania o odsetki funkcjonariusze muszą wszczynać w osobnych procesach, wielu nie chce tego robić. „W sprawie odsetek nie zapadł jeszcze ani jeden wyrok” – przyznaje, cytowany przez gazetę, Jan Gaładyk ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

PAP/ as/