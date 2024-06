Wstyd! Państwo zwróci byłym ubekom miliardy złotych

MSWiA przegrało ponad 90 proc. spraw dotyczących tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Państwo będzie musiało oddać emerytowanym ubekom między 2,6 a 3 mld zł.

W ub.r. Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA przegrał ponad 9 tys. procesów z emerytowanymi funkcjonariuszami służb mundurowych – pisze „Rzeczpospolita”. W efekcie państwo musiało wypłacić im 1,46 mld zł.

Kolejnych 12 tys. spraw do rozpatrzenia

Gazeta wskazuje, że (według szacunków resortu) sądy mają do rozpatrzenia we wszystkich instancjach około 12 tys. kolejnych indywidualnych spraw. Ewentualna przegrana sprawi, że państwo będzie musiało oddać emerytowanym ubekom kolejne pieniądze – chodzi o 2,6-3 mld zł. „Rzeczpospolita” wyjaśnia, że to wyrównanie rent i emerytur z ostatnich siedmiu lat zmniejszonych ustawą dezubekizacyjną.

„Przegrywamy ponad 90 proc. spraw, w części z nich nie składamy apelacji lub się z niej wycofujemy po analizie akt” – przyznał w rozmowie z „Rzeczpospolitą” wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szopiński.

Gazeta zwraca uwagę, że kwoty zwracane emerytom powinny być dużo wyższe, bo nie ma w nich odsetek za stracone lata. Sądy jednak wydają tylko postanowienia uchylające decyzję MSWiA z 2017 roku postępowania o odsetki funkcjonariusze muszą wszczynać w osobnych procesach, jednak wielu nie chce tego robić.

Ustawa do zmiany

Przywrócenie odebranych praw emerytalnych funkcjonariuszom służb PRL znalazło się w umowie koalicyjnej. W MSWiA trwają prace szacujące skutki zapowiadanych zmian. Przepisy objęły niemal 40 tys. osób, z czego 25,5 tys. odwołało się do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Uchwalona w grudniu 2016 roku tzw. ustawa dezubekizacyjna zaczęła obowiązywać w październiku 2017 roku. Na jej podstawie prawie 39 tys. funkcjonariuszy służb PRL ma obniżone emerytury i renty. Nie mogą być one wyższe od średniego świadczenia wypłacanego przez ZUS – obecnie jest to 3271,84 zł brutto. Ustawa dotyczy funkcjonariuszy m.in. Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Najwyższa obniżona emerytura wynosiła 18 tys. zł

Prawo i Sprawiedliwość, broniąc ustawy uchwalonej w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy wskazywało, że świadczenia, które objęła regulacja były bardzo wysokie, a najwyższa obniżona emerytura wynosiła 18 tys. zł. Z kolei według Lewicy, wielu osobom emerytury wskutek tzw. ustawy dezubekizacyjnej obniżono do poziomu 800 zł, a tak wysokie emerytury, jakie wskazywało PiS, są incydentalne.

